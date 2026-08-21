Ciprian Ciucu a vorbit, joi seară, la un post TV, despre pana de curent care a afectat Capitala în cursul zilei, relatează News.ro.

Bucureștiul se bazează pe generatoare în cazul unor avarii majore

„Oamenii trebuie să știe că serviciul de electricitate sau de aprovizionare cu electricitate nu este sub Primăria Municipiului București (...) Aceste servicii sunt reglementate și țin de Ministerul Energiei, iar acești operatori privați funcționează sub Ministerul Energiei. În ceea ce privește Bucureștiul, în cazul unei astfel de situații, ne bazăm pe generatoare, în special la spitale și în zone unde este nevoie să intervenim. Am discutat destul de mult pe acest subiect cu domnul Precup, care este șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență București Ilfov, și am convenit și noi să contribuim mai mult și să achiziționăm generatoare”, a declarat edilul general.

El a adăugat că au fost alocați bani pentru achiziția de generatoare.

„Am pus bani în buget pentru generatoare și vom face achiziție de generatoare noi pentru orice situație. Vă dați seama, avem și război la graniță. În orice situație de urgență e bine să ai sisteme de backup”, a precizat Ciucu.

Ciucu: Rețelele din cartierele vechi au o durată de viață foarte lungă

Edilul a explicat, de asemenea, că în cartierele vechi ale Capitalei este mai dificil să se intervină la rețelele electrice.

„Dacă se întâmplă ceva, te întreabă oricine: «dom'le, dar de ce n-ai fost pregătit?» Și de aceea noi trebuie să ne pregătim și e bine să știți vorba aceea, paza bună trece primejdia rea. Aș vrea să fac însă un comentariu legat de situația rețelelor din București, care nu este deloc bună. Multe dintre ele, în special în cartierele comuniste, au deja o durată de viață foarte, foarte lungă și nu au capacitatea de a prelua putere semnificativă. (…) Ca primar al Sectorului 6, mi-am pus problema să avem cât mai multe stații de încărcare electrice pentru mașini. Este ok să ne dimensionăm foarte bine efortul, să nu luăm prea multe, după care rețeaua electrică să nu facă față. Deci Bucureștiul are nevoie de investiții, inclusiv în infrastructura electrică. Noi, ca primărie, nu avem atribuții, dar vreau să am discuții suplimentare cu cei care gestionează aceste rețele, pentru că e nevoie de investiții”, a mai precizat Ciucu.

O pană de curent a afectat, joi, mai multe zone din Capitală, dar și localități din Ilfov.