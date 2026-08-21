„Tocmai am fost suspendat de Universitatea din Gent. Este aproape sigur că mă vor concedia”, a scris Cofnas pe contul său de X, relatează News.ro, care citează Reuters.

Într-o altă postare, cu câteva ore mai devreme, el anunțase că este anchetat de universitatea sa pentru „discriminarea împotriva lui Arday”.

Arday, cândva considerat cel mai tânăr profesor de culoare de la Cambridge, a fost găsit mort, la vârsta de 41 de ani, vineri, la Londra, la câteva zile după ce și-a dat demisia din funcție. Arday a negat acuzațiile de plagiat, dar a recunoscut că a comis greșeli.

Universitatea din Gent spune că suspendarea este o măsură de precauție

Universitatea din Gent a declarat că l-a suspendat pe Cofnas „ca măsură de precauție”, în așteptarea unei anchete disciplinare preliminare, dar nu a oferit detalii suplimentare cu privire la motive.

Instituția nu a putut oferi alte comentarii „pentru a proteja confidențialitatea dosarului personal și a procedurilor disciplinare”, a precizat într-o declarație transmisă prin e-mail.

Mii de persoane au participat luni la un priveghi în centrul Londrei pentru a-l comemora pe Arday. Prim-ministrul britanic Andy Burnham a descris moartea lui Arday ca fiind o „tragedie pe atât de multe planuri” și a afirmat că este un moment de reflecție.

Cofnas a scris pe pagina sa de Substack, pe 21 iulie, că fusese contactat de o sursă de la Universitatea Cambridge în legătură cu acuzațiile de plagiat aduse lui Arday. Cofnas a declarat la momentul respectiv că nu va dezvălui identitatea acestei surse.

Cofnas, implicat anterior într-o controversă academică

Cofnas însuși a fost supus unei atenții sporite în cariera sa academică după ce Emmanuel College de la Universitatea Cambridge a încetat colaborarea cu el, în urma îngrijorărilor exprimate de unii studenți cu privire la postările de pe blogul lui Cofnas, în care acesta susținea că, într-o meritocrație, „persoanele de culoare ar dispărea din aproape toate pozițiile de vârf în afara sportului și divertismentului”.

Cofnas susține că nu este rasist și se află într-un litigiu cu Emmanuel College.

Acuzațiile de plagiat aduse împotriva lui Arday au atras o acoperire mediatică uriașă, generând întrebări cu privire la alte aspecte ale vieții lui Arday, inclusiv declarațiile pe care le-a făcut despre cariera sa, viața personală și problemele de sănătate.

Înainte de moartea sa, Arday a afirmat în repetate rânduri că atacurile publice la adresa sa îl afectau profund pe el și pe familia sa.

Familia sa a declarat vineri că acesta a fost victima dezinformării și a hărțuirii.