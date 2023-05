Hollywood are un nou rival. Cât de bune sunt filmele reinterpretate de inteligența artificială. VIDEO

Inteligența artificială a reinterpretat câteva filme, iar rezultatele sunt surprinzătoare. Unul dintre acestea este ”Atomsville - the town of tomorrow”, care prezintă locuințe și instituții moderne și un stil de viață într-un paradis futurist.

Și scurtmetrajul “Thank You For Not Answering” a fost reinterpretat de inteligența artificială. Acesta prezintă o estetică complet nouă și arată că există frumusețe în imperfecțiuni.

Premiera unui alt film reinterpretat de AI, „I'M HERE 17122022 544”, va avea loc pe 13 iulie 2023. Inteligența artificială a reinterpretat și un film care prezintă frumusețile unui oraș din Indonezia, precum și un altul care surprinde natura, folosind textul și vocea unei persoane cu o coloană sonoră generată de AI.

Introducing Atomsville - the town of tomorrow! ????????️Embrace the atomic age and live your best new lifestyle in this futuristic haven. State-of-the-art schools, modern conveniences, and a vibrant community await! ✨????‍????‍????‍???? - made with #runwayml #gen2 #beatbot pic.twitter.com/cgDaq490rI

“Thank You For Not Answering” short film written by me and “co-directed” with @runwayml #gen2 . Made from images+text 2 video. While it’s not quite reality, it presents us with an entirely new aesthetic. There is beauty in the imperfections. #aiart #AI #aivideo #filmmaking pic.twitter.com/mV3U0xbiyi

Premiering our film "I'M HERE 17122022 544" at @CentrePompidou curated by @kadistkadist July 13th ❤️‍???? pic.twitter.com/D13De9qzJs

This is for you.

It's a video of nature generated by A.I. using text and my voice with an A.I.-generated soundtrack.

I made it for you to listen to and relax after a long day.

Tools: @runwayml #Gen2 #gen2community

Mubert (for AI soundtrack), Soundtrap to record my voice pic.twitter.com/T3tjIOaLOS