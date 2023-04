„Biserica GPT" oferă online servicii "religioase". De la rugăciune pentru o călătorie până la demiterea șefului. Reacția BOR

Intermediază și spovedania cu ajutorul unui buton, care „îi leapădă de păcate” pe doritori. Patriarhia Română a criticat aplicația care a strâns în prima săptămână de la lansare sute de mii de accesări calificând intruziunea inteligenței artificiale în viața spirituală drept absurdă și ridicolă.

Dacă ți-e rușine să-i mărturisești preotului dorințele tale, biserica GPT nu are nici o problemă să-ți creeze rugăciuni pentru orice fantezie. De pildă o rugăciune pentru o călătorie de vacanță în Grecia.

Rugăciune pentru o călătorie în Corfu: "Doamne, Tatăl nostru ceresc, ajută-ne să ne amintim mereu că natura și frumusețea pe care o vedem sunt darurile Tale. Te rugăm să ne însuflețești cu răbdare, înțelepciune și smerenie, astfel încât să folosim această vacanță pentru a ne întări legăturile cu cei dragi și cu Tine".

Cu ajutorul inteligenței artificiale, utilizatorii pot îndrăzni să ceară chiar demisia șefului, dacă îi supără.

Rugăciune pentru demisia șefului: "Doamne, Tată ceresc, îți aducem astăzi o rugăciune specială pentru un subiect sensibil și actual. Îți încredințăm decizia ca șeful nostru să-și dea demisia și Te rugăm să îi luminezi mintea și inima în această direcție. Ajută-l să ia această hotărâre înțeleaptă, în beneficiul său și al celorlalți".

Site-ul are mai multe rubrici. Răspunde la întrebări din partea unui așa zis preot, creat - de fapt - de software, oferă versete biblice, și generează și...acatiste.

Cea mai controversată este însă opțiunea de...spovedanie online, unde utilizatorii tastează păcatul săvârșit, cu intenția de a se lepăda de el și așteaptă răspunsul. Cum ar fi, de exemplu, păcatul că titularul a chiulit de la școală.

Însă, pentru mulți credincioși, actul spovedaniei este unul profund spiritual, intermediat de un duhovnic și nu poate fi încredințat unei aplicații online.

Bărbat: ”E una când ai preotul în față".

Bărbat: "Ciudată, absolut ciudată! Credința nu se face online!".

Ideea "Bisericii" GPT i-a venit unui programator de 25 de ani, care n-are studii teologice.

Valentin Lazureanu, fondatorul platformei: "A strâns până acum vreo 61 de mii de utilizatori unici și peste 270 de mii de accesărI. La atât de multă atenție nu mă așteptam de la apropiați am primit reacții foarte ok și de la străini, și am primit și la fel de multe înjurături".

Patriarhia Română și-a exprimat opoziția față de această aplicaţie bazată pe inteligența artificială.



Reacţia BOR față de Biserica GPT

"Biserica este prin excelență comunitatea de persoane reale, nu artificiale, unite de credință, speranță și dragoste în jurul lui Hristos. Intruziunea inteligenței artificiale în registrul sacramental al Bisericii este nu doar absurdă și ridicolă, ci și total deformatoare de sens. Sensul comuniunii interpersonale. Robotizarea vieții spirituale este o pură contradicție în termeni”.

Iar preotul Antonie Vasile Tamaş din Covasna, cunoscut pentru activitatea sa pe rețelele sociale, spune că rugăciunea și spovedania necesită o implicare sufletească profundă și nu pot fi, pur și simplu, alăturate unui program software.

Antonie Vasile Tamaș, Preot: "Nu este nicidecum folositoare pentru suflet. Este o încercare de a atrage într-un fel niște tineri care pot găsi acolo poate niște răspunsuri mai mult hazlii decât pertinente din punct de vedere spiritual. Nu există nicidecum spovedanie online în sensul de a îți scrie un păcat pe care să ţi-l şteargă un robot. Nu!"

Biserica virtuală nu este totuși o noutate. Catedrala Mitropolitană din Iași, de pildă, oferă posibilitatea de a trimite pomelnice online.

