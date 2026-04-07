Peste o duzină de investitori cer detalii despre consumul de apă și măsurile de conservare, transmite Reuters, preluat de news.ro.

Trillium Asset Management, cu active de peste 4 miliarde de dolari, a depus o rezoluție la Alphabet în decembrie, solicitând clarificări despre cum își va îndeplini obiectivele climatice Google în condițiile creșterii consumului de energie. Deși Alphabet s-a angajat în 2020 să-și reducă emisiile la jumătate până în 2030, acestea au crescut cu 51%, lăsând investitorii „în întuneric", potrivit Trillium.

Consumul de apă este o altă preocupare majoră. Centrele de date din America de Nord au utilizat în 2025 aproape 1 trilion de litri, echivalentul consumului anual al orașului New York, potrivit Mordor Intelligence. Meta a raportat o creștere de 51% a utilizării apei între 2020 și 2024, la 5.637 megalitri, dar datele exclud centrele închiriate sau în construcție. Google publică informații pentru centrele proprii sau închiriate, nu și pentru cele operate de terți. Microsoft raportează consumul total, fără detalii pe locații, iar Amazon oferă doar date raportate la unitatea de energie.

„Nu am văzut suficiente informații despre consumul de apă și impactul asupra comunităților locale", a declarat Jason Qi de la Calvert Research and Management. Amazon susține că publică din ce în ce mai multe date la nivel de locație, Microsoft afirmă că sustenabilitatea este o valoare centrală, iar Google și Meta nu au comentat.

Dan Diorio, vicepreședintele Data Center Coalition, a subliniat că transparența privind resursele este esențială pentru a demonstra că proiectele nu pun presiune pe comunitățile locale.