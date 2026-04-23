Până să ajungă polițiștii, omul a reușit să incendieze mai multe lucruri din curte.

Acum nu mai are voie să se apropie de femeie și de cei trei copii ai lor.

Incidentul s-a petrecut în satul Vălenii de Mureș, când familia era în vizită la părinții bărbatului de 43 de ani. În miez de noapte, soții s-ar fi luat la ceartă, iar omul, băut, spun oamenii legii, a amenințat că va da foc casei.

Până să ajungă polițiștii, chemați de soția panicată, individul a reușit să incendieze lucruri din curte. Bunicii, care erau împreună cu cei 3 copii ai cuplului, spun că au fost treziți de agenții care băteau la poartă.

Mama bărbatului: „Copii erau în siguranță. Ei nu au văzut nimic.”

Tatăl bărbatului: „Au stat în Germania ei, de doi ani au venit acasă.”

Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Pe fondul consumului de alcool, bărbatul ar fi avut un comportament agresiv verbal și ar fi amenințat soția și ar fi făcut afirmații privind posibile acțiuni de auto-vătămare și că va incendia locuința. A fost imobilizat și dus la sediul poliției.”

Bărbatul a fost internat la o clinică de psihiatrie, iar femeia și cei trei copii s-au întors la Sighișoara.

Omul a primit și un ordin de protecție, inițial de cinci zile.

Soția a cerut prelungirea acestuia, iar individul nu mai are voie să se apropie de familie timp de un an.