Disponibil începând din aceste zile și în alte piețe europene (UE, Norvegia, Elveția, Marea Britanie), instrumentul funcționează momentan în limba engleză.

Creat ca experiment de Google Labs în parteneriat cu Google DeepMind, Pomelli automatizează procesul de creație în trei pași:

- Analiză – scanează site-ul companiei pentru a identifica detaliile afacerii: comunicarea de brand, mesaje, fonturi și culori;

- Generare de propuneri – sugerează idei de conținut personalizat și campanii, iar utilizatorul poate explora și prin comenzi conversaționale;

- Creație – generează imagini și clipuri video de înaltă calitate pentru social media, site web sau reclame, editabile și descărcabile direct.

Deocamdată, Pomelli generează text doar în engleză, inclusiv la nivelul interfeței. Utilizatorii pot însă edita și traduce/adapta conținutul în română. Platforma are și o versiune mobilă, optimizată pentru utilizare de pe telefon.