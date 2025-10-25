Ghost of Yotei, o capodoperă care te trimite în Japonia feudală. Jocul e disponibil doar pentru PS5

Dacă Ghost of Yotei ar fi un film, cu siguranță ar lua premiul Oscar. O poveste fascinantă despre o luptătoare din regiunea Ezo. Jocul te trimite în Japonia secolului 17.

Ghost of Yotei este genul de joc care te poate ține ocupat până la sărbătorile de Crăciun. Seară de seară, weekend de weekend ai ocazia să descoperi povestea fascinantă a unei luptătoare care vrea să răzbune moartea mamei.

E o poveste care te implică emoțional și pe întreaga durată a jocului vei călători în copilăria lui Atsu, vei cunoaște oameni care au modelat-o, ori o vor ajuta în transformarea ei într-o onryo, adică fantomă care poate face rău în lumea fizică.

Singura mea dorință, atunci când am pornit jocul, a fost să nu se îndepărteze prea mult de spiritul lui Ghost of Tsushima. Nu caut neapărat o legătură directă în poveste, ci vreau să regăsesc aceeași atmosferă de Japonie feudală, acea eleganță și profunzime culturală care făceau jocul original special.

Și este așa - chiar dacă sunt câteva secole diferențe între cele două povești ai o lume desenată absolut fantastică. Regiunea Yotei, cu tot ce înseamnă muntele este superbă. Te poți plimba la nesfârșit doar ca să admiri grafica.

Sistemul de luptă este la fel construit, iar eroina noastră capătă puteri noi pe măsură ce avansezi în joc. O să vezi că nu o să devină nimic copleșitor. Plus că sunt mai multe niveluri de dificultate - de la casual, doar să te bucuri de poveste, până la ceva super dificil. Ghost of Yotei a fost lansat pe 2 octombrie. Și este disponibil doar pentru PS5. Costă 400 de lei.

