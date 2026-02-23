Potrivit Regulamentulului European privind Inteligența Artificială, instruirea angajaților privind utilizarea AI este, de anul trecut, obligatorie.

Ioan este fotograf și folosește frecvent inteligenta artificială la locul de muncă. A învățat cum se face asta de pe internet, apoi experimentând.

Ioan Bragheșiu, fotograf: ”Ne-am pus problema eticii pentru ca observăm cum se schimbă piața. Momentan este ”Vestul Sălbatic”, nimeni nu știe, toată lumea produce, toată lumea creează".

Potrivit regulamentului european privind inteligența artificială, companiile sunt obligate să-și instruiască angajații în acest domeniu.

Corespondent ProTV: ”Încă de anul trecut trebuia să avem o autoritate națională care verifică respectarea acestei reguli. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării ne-a răspuns că n-a fost desemnată, deocamdată".

Un sondaj realizat în rândul profesioniștilor arată că ar avea nevoie de cursuri specifice fiecărui job, timp pentru explorare, ghiduri, licențe și comunități în care să învețe. Organizațiile le oferă puțin din toate acestea.

”Ne jucăm de-a v-ați ascunselea cu AI-ul”

Larisa Iuoraș, specialist în marketing: ”Cred, dar nu sunt sigură, că în momentul de față sunt puține cursuri în zona asta".

Același sondaj relevă că folosirea inteligenței artificiale se află într-o zonă gri la noi. Doar unul din cinci respondenți spune că, în firma sa, există politici de utilizare și că acestea sunt cunoscute.

Raluca Păduraru, consultant în folosirea AI: "Ne jucăm de-a v-ați ascunselea cu AI-ul, astfel încât să nu spunem managerului, să nu spunem colegilor că folosim AI, dar cu toate astea să ne ușurăm munca cu ajutorul acestor instrumente".

Instruirea privind inteligența artificială ar trebui să cuprindă și date despre limitele folosirii acestui instrument, riscurile privind protejarea informațiilor sensibile și încălcarea drepturilor de autor.