Un studiu făcut de o universitate din Australia susține că oamenii le recunosc corect doar în jumătate dintre cazuri.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.
Fețele generate de Inteligența Artificială arată atât de convingător încât aproape nimeni nu le mai poate deosebi de cele reale.
Sursa: ProTV
Încurajată de succesul avut de versiunea portocalie de iPhone 17 Pro, Apple testează o versiune de iPhone 18 colorată în „roşu profund”, susţin surse citate de Bloomberg și preluate de News.ro.
OpenAI plănuiește investiții de aproximativ 600 de miliarde de dolari în capacitate de calcul până în 2030.
Aparatele de fotografiat pe film, care au stat neatinse prin poduri sau dulapuri, au din nou valoare.
Coaliţia de guvernare se reuneşte, luni, de la ora 13.00, pentru a stabili calendarul adoptării ordonanţelor de urgenţă privind reforma administraţiei şi redresarea economică, dar şi al bugetului pe lunile rămase din 2026.
Meteorologii au emis o nouă avertizare de vreme rea. Până miercuri seară vor fi precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, intensificări ale vântului în aproape toată țara.
România trece printr-o epocă de aur a antreprenorilor locali, în ciuda dificultăților economice cu care se confruntă. Așa am ajuns ca, într-un timp scurt, să asistăm la preluări spectaculoase ale unor afaceri străine de către companii românești.