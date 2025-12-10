Facebook primeşte un design nou. Schimbările menite să îmbunătăţească experienţa utilizatorilor

Meta anunţă o serie de schimbări vizuale pentru aplicaţia Facebook, care nu vor schimba fundamental modul de funcţionare sau aspectul, dar promit îmbunătăţiri punctuale pentru anumite elemente şi secţiuni.

O primă schimbare este mutarea butonului pentru accesarea Marketplace în bara de jos, după ce, până acum, acesta a existat în secțiunea More, împreună cu restul funcțiilor de plan secundar.

Mutarea va avea rolul de a simplifica accesul la piața din cadrul Facebook și arată că această secțiune beneficiază de o atenție sporită din partea companiei.

Meta

Accent pe relațiile dintre prieteni

Meta spune că vrea să readucă în prim plan relațiile dintre prieteni, după ce, în ultimii ani, le-a făcut dificile, aducând în feed din ce în ce mai mult conținut din afara bulei.

Pe această idee, butonul secțiunii Friends este și el pus în bara din partea de jos a ecranului, alături de Reels, o altă secțiune pe care se pune accent.

Astfel, alături de cele trei secțiuni „bătute în cuie”, Home, Notifications și Profile, celelalte trei vor fi Friends, Reels și Marketplace. Facebook permite utilizatorilor să aleagă butoanele care apar în bară și rămâne de văzut dacă cele trei noi butoane vor fi fixate permanent.

Schimbări pentru imagini și interacțiuni

Alte schimbări privesc afișarea imaginilor într-o grilă standardizată și modul în care se interacționează cu acestea, Facebook împrumutând de la Instagram funcția double tap pentru a da like.

Tot pentru imagini, în cadrul funcției de căutare va fi integrat un modul de vizualizare pe tot ecranul, care va permite utilizatorilor să deschidă imaginile din paginile cu rezultate fără a părăsi funcția de căutare.

Compania spune că va fi îmbunătățit și modul în care sunt afișate și ordonate comentariile, pentru a ușura interacțiunea și urmărirea conversațiilor.

Toate aceste schimbări, alături de multe altele minore, vor fi implementate în aplicația Facebook pe parcursul următoarelor săptămâni.

