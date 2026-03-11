Pentru a calma tensiunea de pe piață, cele 32 de state membre ale Agenției Internaționale pentru Energie au convenit să scoată 400 de milioane de barili din rezervele de urgență, adică aproape o treime din totalul stocurilor strategice. Din Agenție fac parte majoritatea țărilor europene, Statele Unite, Turcia, Regatul Unit și Japonia. De asemenea, Uniunea Europeană ia în calcul măsuri precum subvenționarea ori chiar plafonarea prețului la gaz.

Atacuri asupra navelor în apropierea Strâmtorii Ormuz

Noaptea trecută, în zona Strâmtorii Ormuz, trei nave au fost lovite cu drone sau rachete. Una dintre ele, sub pavilion thailandez, a luat foc, iar echipajul a fost nevoit să o abandoneze.

Sally Lockwood, corespondent Sky News: „Atacul s-a petrecut în largul celui mai nordic emirat, Ras al-Kaimah, în mod obișnuit o bucată de coastă foarte liniștită, dar care acum a devenit un loc critic pentru că acolo este chiar intrarea în strâmtoarea Ormuz. Foarte multe vase pur și simplu staționează acolo, nici nu le putem număra, atât sunt de multe”.

Americanii încearcă să mențină deschisă ruta petrolieră

După ce surse oficiale de la Teheran au anunțat că Iranul vrea să mineze calea navigabilă, americanii au lansat o campanie intensă de distrugere a vaselor iraniene care instalau mine.

De la izbucnirea războiului, sute de nave, în special petroliere, sunt ancorate în Golful Persic și stau în așteptare. Nu doar din cauza temerilor armatorilor că pot fi distruse, ci și a costurilor devenite prohibitive pentru polițele de asigurare.

Tom Chesire, corespondent Sky News: „Analiștii de date de la Sky News au descoperit că unele vase își asumă riscurile și trec prin strâmtoare. Specialiștii care urmăresc traseul vaselor spun că majoritatea celor care încă traversează Strâmtoarea Ormuz sunt nave supuse sancțiunilor care transportă petrol din Rusia, Venezuela și, în mod cert, petrol iranian. Au trecut prin strâmtoare și vase din Emiratele Arabe Unite, Germania și Grecia. În timpul traversării își opresc transponderele pentru a nu fi sesizate de iranieni”.

Creșteri puternice ale prețurilor la energie

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „De la începutul conflictului, prețul gazelor a crescut cu 50 la sută și prețul petrolului a crescut cu 27%. Dacă transformăm acest lucru în euro, primele 10 zile de război i-au costat deja pe contribuabilii europeni trei miliarde de euro în importuri suplimentare de combustibili fosili. Acesta este prețul dependenței noastre”.

Katherina Reiche, ministrul Economiei din Germania: „Agenția Internațională pentru Energie a cerut statelor membre marți seara să scoată din rezervele strategice 40 de milioane de barili de petrol, ceea ce înseamnă 54 de milioane de tone. Ne vom conforma acestei solicitări și vom contribui, întrucât Germania este atașată de principiul solidarității”.

Controverse politice și temeri privind escaladarea conflictului

Pe de altă parte, criza a stârnit un scandal la Washington după ce secretarul american al Energiei, Chris Wright, a postat pe rețelele sociale informația potrivit căreia marina americană ar fi escortat cu succes un petrolier prin strâmtoarea Ormuz.

Prețul petrolului a scăzut brusc în urma anunțului, dar, la scurt timp, textul a fost șters, iar Casa Albă a dat vina pe un angajat care ar fi tras concluzii greșite.

Președintele Parlamentului iranian a taxat cu ironie mesajul americanilor.

Mustafa Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian: „Un petrolier a traversat strâmtoarea Ormuz escortat de nave ale Marinei SUA? Poate pe PlayStation”, a scris oficialul iranian.

După mai multe sesiuni de informare a Comisiei pentru Servicii Armate de către membri ai administrației Trump, mai mulți senatori democrați sunt alarmați de o iminentă escaladare.

Richard Blumenthal, senator democrat: „Am rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri, se pare că ne îndreptăm spre desfășurarea de trupe americane la sol în Iran”.

Jake Auchincloss, congresman democrat: „În timp ce armata noastră se descurcă admirabil, strategia rămâne o nebuloasă. Ce am obținut până acum este că Gărzile Revoluționare l-au plasat la conducere pe Mojtaba Khamenei, un lider încă și mai dur decât tatăl lui. În plus, ne-am pomenit că Iranul încearcă să închidă strâmtoarea Ormuz, iar războiul Rusiei împotriva Ucrainei este stimulat de scumpirea gazelor și a petrolului”.

Incertitudinea este accentuată și de declarațiile unor lideri republicani. Senatorul Lindsey Graham, unul dintre principalii susținători ai intervenției în Iran, a declarat marți că oamenii din Carolina de Sud ar trebui să își trimită fiii și fiicele la război în Orientul Mijlociu.