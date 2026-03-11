Teheranul atacă în toate direcțiile, iar ministrul israelian al Apărării declară că ofensiva militară lansată alături de Statele Unite va continua, „fără limită de timp”, până când toate obiectivele vor fi atinse. Pe de altă parte, surse din serviciile secrete occidentale spun că, pe lângă informații privind țintele americane, rușii ajută Iranul și cu expertiză privind tacticile războiului cu drone, pe care îl exersează cu efecte devastatoare în Ucraina de peste 4 ani.

Avioanele de vânătoare israeliene și americane continuă să lovească pe tot cuprinsul Iranului.

Corespondentul CNN Fred Pleitgen, singurul jurnalist occidental care transmite în direct din Teheran, a fost surprins în stradă de un atac aerian. Pentru responsabilii iranieni, pericolul din cer este atât de mare încât noul lider suprem, Mojtaba Hamenei, participă la evenimente doar în efigie, sub forma de fotografii.

De altfel, Mojtaba Hamenei ar fi fost rănit încă din prima zi a războiului, în același bombardament care l-a eliminat pe tatăl său, pe fostul ayatollah Ali Hamenei. Dacă unele surse spun că este rănit ușor, altele susțin că este în stare gravă, chiar în comă, și nici n-ar ști că a fost desemnat noul lider spiritual al Iranului. Un prezentator al televiziunii de stat a părut să confirme zvonurile, descriindu-l drept „janbaz” – sau „veteran rănit” – al Războiului Ramadanului, cum numește Iranul conflictul actual.

Pe de altă parte, poliția a descurajat orice dorință a iranienilor de a protesta în stradă pentru a contesta regimul islamic, amenințând cu represalii dure, așa cum s-a întâmplat în ianuarie, când forțele de securitate au ucis mii de manifestanți.

Ahmad Reza Radan, comandantul-șef al forțelor de securitate ale Republicii Islamice: „Dacă vor ieși unii în stradă la cererea inamicului, nu-i vom considera protestatari. Îi vom considera dușmani și îi vom trata ca atare. Forțele de securitate au degetul pe trăgaci”.

Dacă israelienii și americanii bombardează intens, nici iranienii nu par să-și fi epuizat stocurile de proiectile distructive. În ultimele ore, Teheranul a lansat salve de drone și rachete asupra țărilor vecine și a Israelului. Au folosit drone și rachete balistice, dar și focoase cu fragmentare. Alarmele aeriene au sunat în Tel Aviv, Ierusalim, dar și în orașele din nordul țării, forțându-i pe localnici să se adăpostească. Unii israelieni s-au mutat cu tot cu saltele și pături în parcările centrelor comerciale.

Dan Vide, locuitor din Tel Aviv care doarme într-o parcare subterană: „Chiar dacă nu e confortabil, cel puțin nu mai stau sub stresul de a fugi în adăpost în toiul nopții”.

Pe de altă parte, două drone au căzut astăzi și în apropierea aeroportului din Dubai, rănind patru muncitori străini.

În altă ordine de idei, într-o declarație istorică, președintele libanez, Joseph Aoun, a pledat pentru negocieri de pace directe cu Israelul și a acuzat gruparea șiită pro-iraniană Hezbollah că a trădat țara.

Matthew Chance, corespondent CNN: „Foarte mulți libanezi sunt incredibil de furioși și frustrați pentru că atacurile Hezbollah împotriva Israelului au declanșat represaliile prin lovituri aeriene și posibile operațiuni terestre în sudul țării. Președintele libanez a formulat critici foarte aspre la adresa Hezbollah, spunând, acum parafrazez puțin, că islamiștii care lansează rachete spre Israel servesc interesele Iranului, nu pe ale Libanului”.