Acestea vorbesc despre tranzacții suspecte, conturi blocate și cer confirmări urgente. În realitate, sunt fraude.
Cum recunoaștem un apel fals și ce trebuie să facem atunci când suntem sunați, aflați din clipul video de mai sus.
Sursa: ProTV
