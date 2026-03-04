Război în Iran, a cincea zi. Care ar fi fost ținta rachetei iraniene doborâtă de NATO. „Nu era Turcia”
Război în Iran, a cincea zi. Care ar fi fost ținta rachetei iraniene doborâtă de NATO. „Nu era Turcia”

Atac la rivalul Windows. Apple a lansat MacBook Neo, cel mai ieftin laptop din portofoliul companiei. Cât costă

iLikeIT
Macbook laptop
Getty

Apple a anunţat MacBook Neo, care va deveni cel mai ieftin laptop din portofoliul companiei şi o alternativă redutabilă la laptopurile cu Windows din acest segment de preţ.

autor
Cristian Matei

Potrivit News.ro, MacBook Neo este primul laptop Apple care foloseşte un chipset din seria A, mai precis A18 Pro. Aceste cipuri au fost create pentru iPhone şi iPad, iar laptopurile companiei de până acum au folosit cipuri Intel şi, mai nou, M.

Noul laptop Apple are un ecran de 13 inch, oferă două porturi USB-C (fără alimentare MagSafe) şi promite o autonomie de până la 16 ore.

Două difuzoare stereo sunt plasate pe lateral, iar pe partea stângă există ieşirea audio pentru căşti.

Vor exista două versiuni, una de 600 de dolari şi alte de 700 de dolari.

Cea mai ieftină va avea 256GB spaţiu de stocare şi va fi lipsită de Touch ID. Cea mai scumpă va avea stocare de 512GB şi Touch ID pentru autentificarea cu amprentă.

Acesta va fi unul dintre cele mai colorate laptopuri Apple, urmând să fie disponibil în patru variante, pe care compania le numeşte argintiu, indigo, piersică şi citrice.

Noul MacBook Neo este acum disponibil pentru precomenzi, urmând să intre pe piaţă pe 11 martie.

Revoluția ecranelor: Samsung ar putea lansa primul telefon cu ecran „privacy” integrat. Apple, interesat de modelele pliabile

Sursa: News.ro

Etichete: macbook, laptop, apple,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Brazilianca Tamires Morena a schimbat echipa în Liga Florilor! Transferuri tari pentru titlu
GALERIE FOTO Brazilianca Tamires Morena a schimbat echipa în Liga Florilor! Transferuri tari pentru titlu
Citește și...
Apple a lansat iPhone 17e. Cum a reușit să dubleze spațiul de stocare fără să crească prețul telefonului de 599 de dolari
iLikeIT
Apple a lansat iPhone 17e. Cum a reușit să dubleze spațiul de stocare fără să crească prețul telefonului de 599 de dolari

Apple a prezentat oficial iPhone 17e, cel mai nou model din seria sa accesibilă, alături de o versiune actualizată a tabletei iPad Air cu procesor M4. 

Schimbarea pregatita de compania Apple pentru iPhone 18, încurajată de succesul avut de iPhone 17 Pro
iLikeIT
Schimbarea pregatita de compania Apple pentru iPhone 18, încurajată de succesul avut de iPhone 17 Pro

Încurajată de succesul avut de versiunea portocalie de iPhone 17 Pro, Apple testează o versiune de iPhone 18 colorată în „roşu profund”, susţin surse citate de Bloomberg și preluate de News.ro.

Apple pregătește cea mai mare schimbare din ultimii ani. Ce funcție nouă primesc utilizatorii de iPhone
iLikeIT
Apple pregătește cea mai mare schimbare din ultimii ani. Ce funcție nouă primesc utilizatorii de iPhone

Apple plănuieşte să lanseze anul acesta o versiune complet reinventată a lui Siri, transformând asistentul digital într-un chatbot avansat de inteligenţă artificială, a relatat Bloomberg, citând surse apropiate proiectului.

Recomandări
Analist: „Iranul și-a scos mănușile” în războiul cu SUA și Israel. Teheranul lovește ținte din întreaga regiune
Stiri externe
Analist: „Iranul și-a scos mănușile” în războiul cu SUA și Israel. Teheranul lovește ținte din întreaga regiune

În a cincea zi de război, un submarin american a scufundat cu torpile o navă de luptă iraniană, în apele internaționale, lângă coastele Sri Lanka. La bord erau probabil 180 de oameni și 140 erau dați dispăruți.

Bugetul rămâne în aer după negocieri de trei ore la Guvern. Coaliția, divizată de pachetul de solidaritate
Stiri Politice
Bugetul rămâne în aer după negocieri de trei ore la Guvern. Coaliția, divizată de pachetul de solidaritate

Partidele de la putere nu au reușit nici miercuri să se pună de acord, pentru forma finală a bugetului, așa că liderii au luat schița primită de la Finanțe și o vor analiza.

Război în Iran, a cincea zi. Care ar fi fost ținta rachetei iraniene doborâtă de NATO. „Nu era Turcia”
Stiri externe
Război în Iran, a cincea zi. Care ar fi fost ținta rachetei iraniene doborâtă de NATO. „Nu era Turcia”

Am intrat în a cincea zi de război în Orientul Mijlociu, iar atacurile nu se opresc. Consulatul Statelor Unite din Dubai a fost vizat marți seară de o dronă iraniană. Urmăriți LIVE UPDATE evenimentele.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Martie 2026

54:00

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Martie 2026

01:47:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Nesimțire până la ultima picătură

42:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 4

23:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

FC Argeș - Gloria Bistrița 3-2 | Gazdele se califică în semifinalele Cupei României după 120 de minute nebune!

Sport

Germania va boicota ceremonia de deschidere de la Jocurile Paralimpice. Motivul