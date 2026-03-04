Atac la rivalul Windows. Apple a lansat MacBook Neo, cel mai ieftin laptop din portofoliul companiei. Cât costă

Potrivit News.ro, MacBook Neo este primul laptop Apple care foloseşte un chipset din seria A, mai precis A18 Pro. Aceste cipuri au fost create pentru iPhone şi iPad, iar laptopurile companiei de până acum au folosit cipuri Intel şi, mai nou, M.

Noul laptop Apple are un ecran de 13 inch, oferă două porturi USB-C (fără alimentare MagSafe) şi promite o autonomie de până la 16 ore.

Două difuzoare stereo sunt plasate pe lateral, iar pe partea stângă există ieşirea audio pentru căşti.