Aveți alergie la polen? Puteți verifica oricând aerul cu Air Matters, o aplicație gratuită

Care este nivelul alergenilor din New York, Amsterdam sau București, aflăm în emisiunea iLikeIT, care a avut-o invitată pe dr. Brînduşa Petruţescu, medic primar alergologie.

Iulia Ionescu: Noi, cei care suntem alergii și suntem foarte afectați în perioada aceasta, căutăm tot felul de soluții și iată că și tehnologia ne poate veni în ajutor.

Dr. Brînduşa Petruţescu: ”Din păcate, de la an la an am tot mai mulți pacienți sensibilizați la polenul de ambrozia. În România sunt peste 500.000. Estimez că se apropie chiar de 1000000. Din păcate, concentrația de polen crește de la an la an. Nu se iau măsuri, nu s-a stârpit buruiana, și atunci pacienții au acces, totuși, la o aplicație care îi poate ajuta să estimeze cât polen va fi în aer în ziua următoare, să știe ce măsuri să-și ia, să-și mărească tratamentul în zilele cu concentrație mai mare de polen”.

Iulia Ionescu: Eu am pe telefon aplicația Air Matters, aplicație pe care am instalat-o și pe dekstop și pot s-o folosesc. Și așa am văzut că pot să verific nivelul de polen din orașul în care mă aflu, dar și din alte mari orașe din alte țări.

Sunt destul de precise? Adică chiar dacă vorbim de niște estimări făcute pentru câteva zile, dacă vreau să călătoresc în Paris, New York..

Dr. Brînduşa Petruţescu: ”Da, bun, nu avem precizie la estimare pe termen lung, 2-3 zile se poate estima în funcție de cantitatea care a fost în trecut și în ziua respectivă, dar diferă în funcție de condițiile meteo, de vânt, de umiditatea din aer. Toate astea afectează concentrația de polen din aer”.

Iulia Ionescu: Chiar primesc notificări în fiecare dimineață. Aplicația mă anunță că trebuie să am mare grijă atunci când ies în oraș. Am văzut că în alte mari orașe situația este mult mai bună, pentru că s-au luat măsuri în sensul acesta. Deci buruiana a fost distrusă când nu era încă într-o fază atât de ..

Dr. Brînduşa Petruţescu: ”În România, din păcate, nu s-au luat măsuri și concentrația e destul de mare. Majoritatea orașelor, cu excepția nordului țării, unde într-adevăr buruiana s-a dezvoltat mai puțin. Sau la munte, la altitudini peste 1000 de metri, unde nu se dezvoltă ambrozia. Dar măsuri nu prea s-au luat.”



Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 15-09-2022 09:53