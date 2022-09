Alexandru Don a venit la iLikeIT cu o cameră video de 45.000 de euro: Red V Raptor 8K

Unele dintre cele mai scumpe și eficiente camere video de pe piață ajung la el .. uneori chiar înainte să ajungă la noi.

Alexandru Don a fost invitat în studioul iLikeIT, iar el a venit cu o cameră foarte deosebită: un Red V Raptor 8K, singurul model din România, în valoare de aproximativ 45.000 de euro.

Alexandru: ”Eu am terminat Facultatea de Film din Cluj, și încă din timpul facultății am fost foarte pasionat de camere și mai exact de tehnologie. Am fost așa un pic mai geek să zic. Și am descoperit că există, o să zic așa, o nișă, adică nu găseam neapărat review-urile pe care mi le doream să le văd pe Youtube sau nu găseam neapărat testele care mi le-aș fi dorit să le văd la o cameră sau lentilă sau așa mai departe. Și am zis de ce să nu fac eu asta?”

Iulia: Da, până la urmă și mai mult decât atât, contentul tău este în limba engleză.

Alexandru: ”Da, încă de la început am știut că piața din România este destul de mică când vine vorba de camere, cinematografie și așa mai departe. Chiar dacă există foarte mulți regizori și director de imagine din România care filmează pentru Hollywod, la noi în țară nu e atâta dezvoltată piața asta pentru review-uri și în general pentru cinematografie, pentru că multe din aparaturi sunt destul de scumpe.”

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 10-09-2022 11:10