iPhone Air, cel mai subțire făcut vreodată de Apple.Toate zvonurile au fost adevărate

iLikeIT
10-09-2025 | 10:15
×
Codul embed a fost copiat

A apărut un nou iPhone, și este, la propriu, cel mai subțire făcut vreodată. Noutățile tehnologice apar mereu din prima clipă la iLikeIT.

autor
Stirileprotv

Marian Andrei: „La propriu a mai apărut un iPhone, pentru că nu este doar continuarea generației 16, ci a apărut unul nou, iPhone Air. Ce-mi place la Apple e că în fiecare an schimbă un pic la design tocmai ca să-ți dai seama sau să arăți celorlalți că ai cel mai nou model de telefon. Iar la iPhone 17 PRO, vedem pe spate, toate zvonurile au fost adevărate, această insulă în zona camerei a fost crescută ca să lase loc pentru senzori mai mari, avem o cameră cu zoom optic 4X, 8X dacă vrei să aduci mai aproape subiectul. Prețul rămâne același, crește stocarea, însă mai degrabă mă interesează iPhone Air, pentru că, cred eu, inovația ar veni aici, este cel mai subțire iPhone făcut vreodată, mai subțire chiar și decât iPhone 6 care a fost lansat acum câțiva ani, are o grosime de 5,6 milimetri. Este mai subțire chiar și decât Samsung Galaxy S25 Edge și faptul că vedem doi mairi producători ca Apple și Samsung că intră în această nișă a producătorilor de telefoane subțiri ne arată două lucruri, că tehnologia ajuns în acel punct în care poți să pui foarte multă baterie într-o carcasă subțire, carcasă făcută din titan, tocmai ca să fie rezistentă, și chiar arată foarte bine ca design.

Sursa: Pro TV

Etichete: ilikeit, apple, iphone, marian andrei,

Dată publicare: 10-09-2025 09:59

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
Citește și...
iPhone 17, lansat. Vedeta noii game Apple este „iPhone Air”, cu grosime de doar 5,6 mm. Cât costă noile modele
iLikeIT
iPhone 17, lansat. Vedeta noii game Apple este „iPhone Air”, cu grosime de doar 5,6 mm. Cât costă noile modele

Apple a lansat marți seara noile modele de iPhone 17. Cea mai mare surpriză a fost un model nou, ”iPhone Air”, mai subţire decât telefoanele actuale ale companiei şi inspirat de designul laptopului MacBook Air.

iLikeIT. Apple pregătește un iPhone sub 6 mm grosime. Toate zvonurile înainte de lansare
iLikeIT
iLikeIT. Apple pregătește un iPhone sub 6 mm grosime. Toate zvonurile înainte de lansare

Mai sunt șase zile până când o să vedem noul iPhone, iar toate zvonurile se adună. Pe piață se găsesc deja accesorii cum ar fi huse.

Apple ar putea lua o decizie care va afecta toți utilizatorii de iPhone din Europa. Schimbarea radicală pregătită
iLikeIT
Apple ar putea lua o decizie care va afecta toți utilizatorii de iPhone din Europa. Schimbarea radicală pregătită

Apple ar putea începe să vândă şi în Europa iPhone-uri care funcţionează exclusiv cu SIM electronic, la trei ani după ce a făcut acelaşi lucru în Statele Unite.

O tânără din Suceava a cumpărat cu 2.500 lei un iPhone 15 pe cea mai cunoscută platformă. Când a primit coletul a avut un șoc
Stiri Sociale
O tânără din Suceava a cumpărat cu 2.500 lei un iPhone 15 pe cea mai cunoscută platformă. Când a primit coletul a avut un șoc

O tânără din Suceava care a credea că a cumpărat cu 2.500 de lei un telefon iPhone 15 de pe OLX a avut un șoc când a deschis coletul primit și a constatat că înăuntru se afla doar o cutie goală a unui telefon Apple.  

O femeie a făcut infarct într-un autobuz, iar paramedicii i-au găsit 20 de iPhone-uri lipite de piele. Ce mai avea în bagaje
Stiri Diverse
O femeie a făcut infarct într-un autobuz, iar paramedicii i-au găsit 20 de iPhone-uri lipite de piele. Ce mai avea în bagaje

O braziliancă de 20 de ani a murit într-un autobuz, iar echipajele de urgență au descoperit 20 de telefoane iPhone împachetate și lipite direct pe piele, în timp ce încercau să o resusciteze.

Recomandări
LIVE: Ursula von der Leyen, șefa CE, susține un discurs în Parlamentul European despre starea Uniunii
Stiri externe
LIVE: Ursula von der Leyen, șefa CE, susține un discurs în Parlamentul European despre starea Uniunii

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține în acest moment un discurs în Parlamentul European despre starea Uniunii, în care prezintă principalele priorităţi şi viziunea UE pentru anul următor.

Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Președintele Nawrocki a convocat o ședință de urgență
Stiri externe
Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Președintele Nawrocki a convocat o ședință de urgență

Noapte albă la granița estică a NATO, în Polonia, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării. Varșovia a ridicat de la sol mai multe aeronave de luptă, care au deschis focul asupra aparatelor de zbor ale Moscovei.

Guvernul se digitalizează ca să poată reduce deificitul. Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, ca în Estonia
Stiri Economice
Guvernul se digitalizează ca să poată reduce deificitul. Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, ca în Estonia

Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, în timp real, de pe o platformă online. De anul viitor, România va avea o astfel de aplicație de planificare bugetară, spune ministrul Finanțelor, după o discuție cu Banca Mondială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Septembrie 2025

45:59

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 09 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Septembrie 2025

01:45:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28