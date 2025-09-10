iPhone Air, cel mai subțire făcut vreodată de Apple.Toate zvonurile au fost adevărate

Marian Andrei: „La propriu a mai apărut un iPhone, pentru că nu este doar continuarea generației 16, ci a apărut unul nou, iPhone Air. Ce-mi place la Apple e că în fiecare an schimbă un pic la design tocmai ca să-ți dai seama sau să arăți celorlalți că ai cel mai nou model de telefon. Iar la iPhone 17 PRO, vedem pe spate, toate zvonurile au fost adevărate, această insulă în zona camerei a fost crescută ca să lase loc pentru senzori mai mari, avem o cameră cu zoom optic 4X, 8X dacă vrei să aduci mai aproape subiectul. Prețul rămâne același, crește stocarea, însă mai degrabă mă interesează iPhone Air, pentru că, cred eu, inovația ar veni aici, este cel mai subțire iPhone făcut vreodată, mai subțire chiar și decât iPhone 6 care a fost lansat acum câțiva ani, are o grosime de 5,6 milimetri. Este mai subțire chiar și decât Samsung Galaxy S25 Edge și faptul că vedem doi mairi producători ca Apple și Samsung că intră în această nișă a producătorilor de telefoane subțiri ne arată două lucruri, că tehnologia ajuns în acel punct în care poți să pui foarte multă baterie într-o carcasă subțire, carcasă făcută din titan, tocmai ca să fie rezistentă, și chiar arată foarte bine ca design.”

