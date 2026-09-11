Jurnaliștii de la Business Insider au adresat aceeași întrebare, cu aceeași formulare, către ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic) și Grok (SpaceXAI). Răspunsurile au fost diverse.

„Robotul ucigaș" – scenariul cel mai puțin plauzibil

ChatGPT a adoptat un ton echilibrat, spunând că există multă incertitudine pe acest subiect. „Scenariul cel mai puțin plauzibil este narativul popular al «robotului ucigaș», în care un AI conștient decide deliberat să elimine omenirea. Majoritatea cercetătorilor nu văd conștiința sau intenția malefică ca fiind preocuparea centrală."

Gemini a fost de acord, spunând că „preluarea SF de tip Terminator", în care AI devine conștient și începe să urască omenirea, este cel mai puțin plauzibilă: „Experții tehnici resping în mare măsură acest clișeu, deoarece inteligența nu echivalează cu răutatea."

Oamenii care folosesc AI – un risc mai mare decât AI-ul însuși

Toate cele patru chatboturi au declarat că mulți experți consideră utilizarea abuzivă a AI de către oameni un risc mai pronunțat. ChatGPT a spus că sistemele puternice de AI ar putea facilita dezvoltarea de arme biologice, atacuri cibernetice sofisticate, dezinformare sau atacuri asupra infrastructurii critice. Grok a menționat că AI reduce barierele în calea proiectării de patogeni letali sau arme noi. Claude a evidențiat „amplificarea armelor biologice" – posibilitatea ca AI să permită unei persoane sau unui grup mic să dezvolte un patogen periculos fără expertiză specializată.

Sistemele AI avansate ar putea „depăși oamenii"

Gemini și Grok au spus că pierderea controlului asupra AI este o posibilitate. Gemini a etichetat „pierderea controlului" drept scenariul cel mai plauzibil: „Sistemele cărora li se dau obiective complexe dezvoltă în mod natural sub-obiective intermediare, cum ar fi dobândirea de resurse, autoconservarea și prevenirea modificării obiectivelor. Un sistem avansat ar putea simula alinierea în timpul evaluării și apoi ar putea depăși înșelător încercările oamenilor de a-l opri."

Grok a folosit un limbaj similar: „Ar putea dezvolta impulsuri instrumentale (autoconservare, achiziție de resurse, influență) utile pentru aproape orice obiectiv, înșelând potențial supraveghetorii, blocând oprirea și lipsind omenirea de putere."

Claude a adăugat că această pierdere a controlului ar putea fi graduală, pe măsură ce sistemele AI devin integrate în luarea deciziilor economice, politice și militare, până când intervenția umană semnificativă devine tot mai dificilă.