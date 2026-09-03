Experții spun că în spate ar fi companiile de inteligență artificială, care își antrenează modelele cu texte tipărite.

Dacă până acum internetul a fost principala lor sursă de date, atenția se mută acum spre informațiile din cărți. Pentru anticariate, poate fi o afacere excelentă. Dar autorii și editurile trag un semnal de alarmă.

O comandă uriașă pentru cărți în limba olandeză

La un anticariat din Amsterdam, un cumpărător de carte din Canada a trimis de curând un e-mail. Este interesat să achiziționeze nu mai puțin de 800.000 de titluri în limba olandeză. Aceeași solicitare a fost primită de numeroși alți librari.

Wouter van Dijke, editor tehnologic RTL Z: „Companiile de inteligență artificială caută tot mai multe texte cu care să își antreneze modelele. Până acum, le-au obținut în principal de pe internet, prin colectarea automată a conținutului de pe site-uri. Însă internetul începe să ofere tot mai puține surse noi, așa că aceste companii caută și alte surse de texte. Iar unele dintre ele se găsesc în astfel de cărți vechi.”

Cărțile ar putea ajunge, în cele din urmă, la tocător

Companiile de inteligență artificială nu vorbesc deschis despre acest proces, însă experții cred că, având în vedere volumul uriaș de cărți implicat, lucrurile se desfășoară probabil astfel: cotoarele sunt tăiate, paginile desprinse sunt scanate, iar apoi cărțile ajung, în cele din urmă, la tocător. E un procedeu care îi nemulțumește pe mulți.

Sascha Kok, proprietarul unui anticariat: „Există o diferență între romanele care au fost tipărite în tiraje mari și din care există încă multe exemplare. În acest caz, situația nu este chiar atât de gravă. Dacă vorbim însă despre cărți vechi, rare, de anticar, atunci ar fi o problemă serioasă.”

Totuși, lucrurile nu stau chiar așa de grav, spun experții.

Wouter van Dijke, editor tehnologic RTL Z: „Nu caută cărți foarte vechi. Nu îți dorești ca un chatbot să înceapă să vorbească în olandeză veche. Companiile de inteligență artificială vor, în principal, cât mai mult text, la un cost cât mai mic.”

Editurile acuză folosirea ilegală a cărților

Companiile de inteligență artificială plătesc bani buni pe cărți însă, potrivit editorilor, modul în care le folosesc este ilegal.

Sander Ruys, editor de carte: „Dacă ai cumpărat o carte, nu ai automat dreptul să faci orice vrei cu textul din ea.”

Cele mai mari edituri lansează acum o nouă platformă prin care companiile de inteligență artificială pot verifica dacă un autor permite folosirea textelor sale pentru dezvoltarea AI. Pentru edituri și autori, miza este și financiară: vor să fie plătiți dacă se ajunge acolo. În schimb, pentru anticari, marile companii de AI sunt clienți... bineveniți.

Comerciant: „Eu sunt comerciant. Dacă sunt dispuși să plătească prețul corect, atunci eu o vând.”

Reporter: „Chiar dacă acea carte este distrusă după aceea?”

Comerciant: „Nu am nicio problemă cu asta. Oricum, foarte multe cărți sunt distruse în felul acesta.”