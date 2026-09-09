Un fost cercetător avertizează că AI s-ar putea întoarce împotriva noastră și ne-ar putea ucide, până la sfârșitul acestui deceniu.

Alți experți cred însă că avertismentul este doar o mutare publicitară având în vedere că cele mai mari companii din domeniu urmează să fie listate la bursă.

El este Jacob Coxon de 27 de ani, fost cercetător în cadrul uneia dintre cele mai importante companii de AI din lume, Anthropic.

Se joacă cu viețile noastre - este deci o declaraţia care nu vine de la un critic al inteligenței artificiale. Vine de la un cunoscător. Jacob Coxon și-a dat demisia și a spus, într-o postare pe X, că dezvoltatorii de inteligență artificială acționează iresponsabil și că, în scenariile cele mai agresive, lucrurile ar putea scăpa de sub control chiar de anul viitor.

Previziunile lui sumbre au continuat. Aceste tehnologii vor deveni curând sisteme supraumane și vor putea sparge orice sistem. De asemenea, vor putea revoluționa orice domeniu peste noapte și vor putea dobândi putere și resurse reale.

Și Coxon continuă apoi cu cel mai șocant avertisment. În aceeași postare pe X, fostul cercetător spune că ”oamenii care dezvoltă AI cred cu tărie că aceasta ne-ar putea ucide pe toți până la sfârșitul deceniului.”

Și directorul de cercetare al companiei care a creat ChatGPT spune că inteligența artificială începe să depășească inteligența umană. El recunoaște că

"Uneori suntem surprinși de rezultatele" propriilor sisteme. Experții independenți cred însă că ar trebui să privim cu precauție aceste avertismente.

Totuși, experți citați de BBC consideră previziunea lui Coxon șocantă și o văd mai degrabă ca pe o cascadorie de publicitate, în contextul în care Anthropic și OpenAI se pregătesc pentru listarea la bursă.

În același timp, Financial Times scrie că Anthropic a refuzat să-și pună cel mai nou model la dispoziția Institutului de Siguranță AI din Marea Britanie, unul dintre principalele organisme care evaluează riscurile inteligenței artificiale.