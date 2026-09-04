Conform acestui portal, care monitorizează astfel de incidente, mii de utilizatori au raportat întreruperi ale serviciului de chatbot în peste 70 de țări, potrivit Agerpres.

Platforma cea mai afectată a fost ChatGPT, întrucât, potrivit DownDetector, aproape 38.000 de utilizatori din Statele Unite au raportat probleme la ora locală 11:00 (15:00 GMT).

Datele de pe același site web indică faptul că 80% dintre problemele raportate sunt legate direct de chatbot, în timp ce 8% corespund erorilor de funcționare ale asistentului de inteligență artificială al OpenAI specializat în programare și generare de cod, Codex, și 7% în aplicație.

OpenAI a anunțat că a aplicat măsuri corective

La rândul său, pagina oficială de stare a sistemului OpenAI afișa o notificare care indica faptul că în prezent „întâmpină probleme” și că există „erori grave în ChatGPT și Codex”.

„Am aplicat măsuri corective și monitorizăm recuperarea”, se notează în mesajul de pe site.

Între timp, site-ul de stare a sistemului lui Claude indică „erori mari pe mai multe modele”.

„A fost implementată o soluție pentru Claude Mythos 5.1, Claude Fable 5.1 și Claude Opus 5 și monitorizăm recuperarea acestora. Singurele modele afectate momentan sunt Opus 4.8 și Opus 5”, se menționează în mesaj.

Mii de utilizatori au raportat probleme

În ceea ce privește acest site, potrivit DownDetector, vârful incidentelor a avut loc la ora locală 10:56, când 1.417 utilizatori au raportat probleme în Statele Unite.

Cât despre Grok, cele mai mari probleme au apărut la 9:45, cu 1.400 de raportări pe DownDetector.

În fine, Gemini a înregistrat un vârf de incidente la ora locală 11:03, cu 435 de sesizări, potrivit portalului de specialitate.