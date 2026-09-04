Potrivit unui comunicat de presă al partidului, Juriul de Onoare, Disciplină şi Arbitraj al AUR a validat hotărârea de retragere a sprijinului politic acordat primarului comunei Dămuc, Anton Covasan, scrie Agepres.

"Decizia vine în urma constatării unor abateri repetate de la Statutul AUR şi de la angajamentele asumate în faţa comunităţii", se precizează în comunicatul de presă.

Reprezentanţii AUR susţin că, odată cu retragerea sprijinului politic, partidul se delimitează de activitatea politică şi administrativă a primarului Anton Covasan.

Primarul din Dămuc este la al patrulea mandat, câștigat cu 2 voturi diferență

"Apartenenţa la AUR şi sprijinul partidului presupun respectarea unor principii şi asumarea unei responsabilităţi faţă de cetăţenii care au acordat încrederea lor prin vot. Funcţia publică nu poate fi pusă înaintea acestor obligaţii, iar regulile partidului trebuie aplicate indiferent de poziţia ocupată", se mai arată în comunicatul de presă al AUR Neamţ.

Anton Covasan este la al patrulea mandat de primar al comunei Dămuc, în precedentele mandate fiind ales din partea altor partide.

La alegerile din 2024, el a câştigat funcţia de primar din partea AUR, la o diferenţă de doar două voturi faţă de contracandidatul său de la PNL.