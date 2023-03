Ce le spune colegilor robotul Lena, noua angajată a unei companii farmaceutice. Este plină de idei

Ideea este pusă în practică de o companie din Germania. Angajatorii vor, de fapt, să testeze cât de benefic este să ai un angajat robot, dotat cu inteligență artificială.

Vă facem cunoștință cu Lena - un robot plin de idei, așa că angajații unei companii farmaceutice din Germania îi dau de lucru.

”Bună, Lena! Cu ce ar putea veni nou pe piață Merck Electronics?

Lena: Ați putea folosi imprimantele 3D pentru a realiza produse personalizate, la cerere".

Mașinăria le sugerează colegilor soluții la diferite probleme, în unele cazuri pune întrebări și poate chiar să facă o prezentare unui proiect.

Jil Amy Leber, angajata companiei: ”Nu aș vrea să îmi lipsească la locul de muncă, pentru că îți mai poate ușura din sarcini".

Prof. Ruth Stock-Homburg, founder of the futurology institute leap in time GmbH: ”Poate să scrie e-mailuri, să coordoneze întâlniri, să scrie procese-verbale și să facă cercetări".

Pentru angajatorii germani, folosirea roboților dotați cu inteligență artificială este o modalitate de a contracara deficitul de personal calificat.

În următorii 10 ani, aproape 40% din activitățile casnice vor fi realizate de roboți

În alte domenii, noua tehnologie poate salva vieți. De exemplu, aceste camere video declanșează o alarmă atunci când detectează un obiect nemișcat pe fundul piscinei. Salvamarul este avertizat și el printr-un mesaj.

”Aici vedem locul exact unde se află persoana respectivă".

Cu ajutorul inteligenței artificiale, unii roboți pot să compună muzică, să creeze opere de artă și chiar să scrie cărți. Și asta în doar câteva zile.

Fabian Mahnke, fondator al Smarter Schreiben: ”Autorii clasici își au, cu siguranță, încă locul lor bine definit, dar ei ar putea să se folosească de inteligența artificială pentru a scrie texte mai repede sau pentru a se inspira în operele lor".

În plus, potrivit unui sondaj realizat de zeci de experți în inteligență artificială din Marea Britanie și Japonia, aproape 40% dintre activitățile casnice vor fi realizate de roboți, în următorii 10 ani.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 14-03-2023 08:05