Ce este Chat Control, propunerea Comisiei Europene care ridică multe semne de întrebare. Interviu cu Alin Popescu
Chat Control este o propunere a Comisiei Europene care ridică multe semne de întrebare.
Deși scopul este protejarea copiilor de abuz, criticii avertizează că ar putea însemna și o intruziune în viața privată a tuturor utilizatorilor.
15 țări suțin acest proiect, printre care Franța, Italia, Suedia ori Spania.
Mai multe detalii puteți afla din interviul VIDEO cu Alin Popescu, fondator avocatnet.ro.
Sursa: Pro TV
06-09-2025 11:33
06-09-2025 11:33