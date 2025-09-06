Ce este Chat Control, propunerea Comisiei Europene care ridică multe semne de întrebare. Interviu cu Alin Popescu

iLikeIT
06-09-2025 | 11:33
Chat Control este o propunere a Comisiei Europene care ridică multe semne de întrebare.

autor
Stirileprotv

Deși scopul este protejarea copiilor de abuz, criticii avertizează că ar putea însemna și o intruziune în viața privată a tuturor utilizatorilor.

15 țări suțin acest proiect, printre care Franța, Italia, Suedia ori Spania.

Mai multe detalii puteți afla din interviul VIDEO cu Alin Popescu, fondator avocatnet.ro.

iLikeIT. Emisiunea integrală din 24 mai 2025

Sursa: Pro TV

Etichete: ilikeit,

Dată publicare: 06-09-2025 11:33

Citește și...
iLikeIT. Internetul viitorului este aici. Cum funcționează browserul care face cumpărături în locul tău
iLikeIT
iLikeIT. Internetul viitorului este aici. Cum funcționează browserul care face cumpărături în locul tău

Internetul viitorului este aici. Astăzi prezentăm un browser care are inteligența artificială integrată. Acesta poate naviga în locul nostru.

iLikeIT: Cum te ajută ChatGPT să înveți: Funcția „Study and Learn” ghidează elevii pas cu pas
iLikeIT
iLikeIT: Cum te ajută ChatGPT să înveți: Funcția „Study and Learn” ghidează elevii pas cu pas

Modelele de inteligență artificială cel mai des folosite au un mod special de învățare. În loc să dea rezolvarea directă, îi ghidează pe elevi pas cu pas să își facă singuri temele.

iLikeIT. Apple pregătește un iPhone sub 6 mm grosime. Toate zvonurile înainte de lansare
iLikeIT
iLikeIT. Apple pregătește un iPhone sub 6 mm grosime. Toate zvonurile înainte de lansare

Mai sunt șase zile până când o să vedem noul iPhone, iar toate zvonurile se adună. Pe piață se găsesc deja accesorii cum ar fi huse.

Recomandări
Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste
Stiri Educatie
Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste

„Mai sunați dumneavoastră, pentru noi informații” – acesta a fost mesajul primit, de la profesori, de mii părinți, derutați de mesaje contradictorii despre prima zi de școală.

Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă
Stiri Economice
Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă

Suntem mai cumpătați când cumpărăm alimente, dar dăm mai mult pe alte produse - mai ales pe benzină și motorină. Astfel, consumul și-a mai revenit în luna iulie, arată Institutul Național de Statistică.

Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților
Stiri Justitie
Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților

Fugarii români care au fost condamnați în România nu vor mai putea să-și execute pedepsele într-o altă țară fără acordul autorităților de la noi. Este decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene și are putere de lege pentru toate țările membre.

