Unele considerabil, din cauza crizei de cipuri și memorii. Iar asta obligă producătorii să facă niște economii considerabile la specificații.
Despre acest fenomen, stăm de vorbă cu Alex Stănescu, de la mobilissimo.ro
Toate telefoanele din 2026 au ceva în comun: sunt mai scumpe.
Unele considerabil, din cauza crizei de cipuri și memorii. Iar asta obligă producătorii să facă niște economii considerabile la specificații.
Despre acest fenomen, stăm de vorbă cu Alex Stănescu, de la mobilissimo.ro
Sursa: ProTV
Etichete: telefoane, producatori, scumpiri,
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