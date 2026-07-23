Sunt câteva modificări. În primul rând, Flip rămâne aproape neschimbat la prima vedere dar este puțin mai subțire cu procesor Exynos 2600, altfel camerele și ecranul rămân la fel. Diferențele se simt mai degrabă la nivel de software și evident e mai multă integrare a Inteligenței Artificiale. Cuta este mai puțin vizibilă la toate modelele noi Samsung datorită unei tehnologii noi care se numește Flex Titanium. Era de așteptat să vedem și la Samsung acest lucru după ce Oppo le-a arătat pentru prima dată că poți face pliabile fără cute.

Ce aduce nou Fold 8 Ultra

Fold 8 se numește de acum Fold 8 Ultra, vine cu Qualcomm snapdragon 8 elite gen 5 for Galaxy, sistemul de camere de pe spate primește și un senzor nou de 50 de megapixeli, în loc de 12 pentru camera Ultra Wide, dar avem același ecran de 8 inci deschis, iar ecranul extern are tot 6,5 inci. Bateria crește în sfârșit la o capacitate la 5 mii de miliamperi oră, de la 4.400. Probabil dacă pui Fold 7 lângă Fold 8 Ultra nu o să îți dai seama de diferență. Schimbările de design sunt foarte puține, mai degrabă de ergonomie. Cred eu că Fold 8 este vedeta acestei serii, cu un format gândit strict pentru consumul de conținut video. Telefonul este mult mai compact, are forma unui pașaport, dar este lat cât un telefonul obișnuit, doar că mai puțin înalt. Are doar 5,5 inci extern, însă cel principal deschis are 7,6 inci cu un format de 4x3. Într-adevăr acest format mi se pare mult mai prietenos, atât ținut pe verticală de exemplu, dar și pe orizontală pentru urmărit filme, seriale. Se zvonește că așa va arăta și iPhone Ultra.

Din păcate, prețurile acestor pliabile, și nu vorbesc doar de Samsung, au crescut foarte mult. Chiar și spre 11.000 de lei sau peste, în funcție de capacitatea de stocare. Doar Flip este mai „accesibil”, la 6.850 de lei preț recomandat.

Telefoanele Sony

Și dacă tot vorbim de dispozitive noi, am unul foarte interesant, care nu prea a ajuns în România și nu se găsește la noi, e Sony Xperia 1 VIII. Este generația a 8-a a unui telefon despre care știm foarte multe lucruri. Sony a tot încercat să facă telefoane mobile cu Android. Modelul pune accept mai degrabă pe camere decât pe ce știe telefonul să facă. Are o forma ciudată, telefonul este ușor, cu o carcasă pe spate din plastic care poate fi zgâriată dar se șterge foarte ușor. Este un telefon foarte performant, 3 senzori de 48 de megapixeli inclusiv un periscop. Foarte bune microfoanele de pe el, foarte bune difuzoarele pentru că nu sunt puse în lateral, cum se întâmplă la alte telefoane, ci sunt puse pe marginea ecranului. Dacă deschidem aplicația de cameră, pentru că avem buton dedicat pe care putem să-l modificăm pentru captură de ecran. Poate să facă fotografii mai bune decât generațiile precedente pentru că software-ul este mai bine optimizat. Dar ne putem uita la Pro Video, unde vedem că avem o mulțime de setări de la ISO, Shutter și așa mai departe. Telefonul poate să facă niște fotografii spectaculoase, pe care le poți edita. Telefonul nu poate fi cumpărat în România în acest moment. E disponibil doar în afară la un preț undeva la 1500 de euro.

Că tot vorbim de device-uri noi. Vin în trend aceste brățări care monitorizează toată starea noastră de sănătate, fără să mai aibă un ecran. Garmin vine de acum cu Circa, este o brățară care poate fi purtată atât pe antebraț, cât și pe braț mai sus. Are inclusiv vibrații pentru alarme, de exemplu. Vedem senzori pe care îi găsim pe multe alte modele de ceasuri. Conexiunea se face cu aplicație unde poți să vezi somnul, variabilitatea pulsului, dacă ești stresat, dacă ești odihnit, dacă trebuie să faci mai multe mișcare. Nu are GPS, pentru asta se conectează la telefon dacă ieșim cu bicicleta de exemplu sau alergăm, sunt multe funcții pe care le poți vedea fără abonament. Tot mai mulți producători, inclusiv Samsung, pun accent pe monitorizarea continuă a stării de sănătate, nu doar pe funcțiile dedicate activității fizice.