Românii cumpără, așadar, telefoane doar când au nevoie - iar cei atenți la prețuri se îndreaptă spre cele second-hand.

Livrările de smartphone-uri au scăzut

Potrivit unei firme internaționale de analiză, livrările de smartphone-uri au scăzut cu 11%, înregistrând cel mai scăzut nivel din 2013 până în prezent. Acest lucru este observat și pe piața din România.

Florin Cașotă, jurnalist: „Există un deficit mare de memorie RAM și NAND, folosită pentru spațiu de stocare. E o cerere foarte mare din partea centrelor AI și producătorii preferă să le dea ei. Prețul memoriei RAM crește și producătorii de telefoane trebuie să crească prețurile telefoanelor pentru marja de profit, de asta telefoanele noi sunt mai scumpe decât cele din generațiile anterioare. Se vede mai rău la modele mai ieftine și de gamă de mijloc, pentru că acelea aveau prețuri mai mici și acum se simte mai mult în buzunar.”

Producătorii ajustează funcțiile existente

Acest lucru se suprapune cu scăderea inovațiilor în domeniu - producătorii de telefoane nu mai vin cu funcții noi, ci doar ajustează ce există deja. La noi în țară și puterea de cumpărare în scădere a contribuit.

În timp ce piața telefoanelor noi este în scădere, cresc vânzările pentru cele second-hand. O singură firmă care vinde telefoane recondiționate a avut în ultimul an o creștere de 7% în vânzări. Aici, clienții dau în medie 2400 de lei pe un telefon.

George Moroianu, CEO și fondator companie: „Prețul rămâne foarte important, cât și certitudinea că achiziționează un produs de calitate, cu garanție, drept de retur și, ce e mai nou în mintea clienților, metodele de plată în rate, fie cu dobânzi zero sau dobânzi competitive.”

Deficitul de memorie RAM afectează și prețurile laptopurilor și calculatoarelor. La mâna a doua, un laptop poate fi și cu 1.500 de lei mai ieftin.