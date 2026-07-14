Constatarea vine după estimarea preliminară a firmei de consultanță Counterpoint Research. Totuși, Apple a reușit să contracareze tendința generală, înregistrând o creștere de 3% a livrărilor și atingând o cotă de piață record de 20%, transmite Agerpres.

Penuria de cipuri de memorie a determinat producătorii să prioritizeze clienții din sectorul centrelor de date cu inteligență artificială, în detrimentul producătorilor de electronice de larg consum, ceea ce a dus la creșterea prețurilor componentelor. Costurile mai mari au fost transferate consumatorilor, în special în cazul telefoanelor entry-level și mid-range.

Samsung recâștigă primul loc

În rândul principalilor producători, sud-coreeanul Samsung Electronics a recâștigat poziția de lider în trimestrul al doilea, depășindu-l pe rivalul american Apple Inc., controlând 24% din livrările globale de smartphone-uri. Apple s-a clasat pe locul al doilea, cu o cotă de piață de 20%, profitând de cererea rezistentă pentru modelele premium și de menținerea prețurilor neschimbate.

Producătorii chinezi, cei mai afectați

Producătorii chinezi Xiaomi, Oppo și Vivo au înregistrat cele mai abrupte scăderi ale livrărilor dintre primii cinci producători, din cauza expunerii mai mari la dispozitivele entry-level și mid-range, cele mai afectate de creșterea prețurilor componentelor.

Perspective sumbre pentru 2026 și 2027

Analiștii de la Counterpoint și-au menținut prognozele referitoare la o scădere de aproximativ 14% a livrărilor globale de smartphone-uri în acest an și au avertizat că penuria de cipuri de memorie ar putea persista și în 2027. Creșterea prețurilor la cipuri ar putea continua să afecteze cererea, în special în segmentele mai sensibile la preț, în timp ce Apple ar putea fi nevoită să majoreze prețurile în lunile următoare, ceea ce ar putea tempera performanțele sale.