Bucureștiul devine capitala roboților. Peste 1.200 de mașinării se bat în ring în cea mai mare competiție din Europa

La București, în weekend, are loc una dintre cele mai importante competiții de robotică din lume. Vor veni participanți din peste 30 de țări și peste o mie de roboți.

Peste 1.200 de roboți vor face demonstrație în acest weekend, alături de noi sunt Adrian Gașpar – organizator, și gașca de roboticieni Ana Cuciula și Remus Comeaga care se asigură că toți roboții vor funcționa. E cea mai mare competiție din Europa.

Adrian Gașpar: Suntem printre cele mai mari din lume, sunt puține concursuri în lumea asta de robotică care au peste 1.000 de roboți. Suntem la a 16-a ediție, am plecat din anul 2008. Scopul roboților e să imite luptele Sumo japoneze, ei trebuie să scoată din ring prin împingere sau ridicare. Cei mari sunt mai spectaculoși, sunt mult mai agresivi, sunt foarte rapizi. Mai avem roboți umanoizi, roboți care simuleaza o cursă de calificare la Formula 1.

Ana Cuciula: Robotul umanoid proiectat pentru concursuri educaționale, el participă la luptele de Sumo și la o proba de triatlon unde trebuie să ridice greutăți pe care le cară pe un anumit traseu. În timpul probelor e autonomy, nu controlat.

Adrian Gașpar: Competiția are scop educational, e o platformă de învățare pentru elevi, pentru studenți, în care ei pot să îți dezvolte lucrul în echipa, skill-uri de programare, de mecanică. Cei mai tineri au 9-10 ani. Avem participanți din 30 de țări și cei mai numeroși sunt din România. Intrarea este liberă, sâmbătă și duminică începând cu ora 10. Avem și roboți care se bat în cușcă și trebuie să se distrugă reciproc.

Materialul integral, în videoul de mai sus.

