București, hub global pentru tehnologiile Google: aplicații și dispozitive inteligente dezvoltate de ingineri români

Bucureștiul a devenit un important punct de inovare pentru cele mai noi tehnologii Google.

Soluții dezvoltate de ingineri români sunt încorporate în dispozitive inteligente și folosite în toată lumea.

De pildă, ceasurile care detectează dacă persoana care le poartă cade ori are modificări de puls ori aplicația care funcționează ca un antrenor personal sunt făcute la noi.

În România este cel mai mare centru de dezvoltare pentru dispozitive portabile din această parte a lumii.

Asistentul personal pentru sănătate, lansat de curând în Statele Unite ale Americii, a fost dezvoltat la București, de specialiști români. Cu ajutorul inteligenței artificiale, aplicația poate monitoriza somnul ori poate face un plan de antrenament, de exemplu, ca un antrenor. Şi se ajustează, dacă apar schimbări.

Românii au contribuit major și la alte aplicații pentru sănătate, folosite acum în toată lumea.

Daniel Chiș, specialist: Pe de o parte putem detecta dacă cineva are o cădere mai serioasă, ajută pentru oamenii mai în vârstă, să ne asigurăm că sunt ok, dar mai avem o parte care e și reglementată de Comisia Europeană - detecția pierderii pulsului. Ceasul poate suna direct la autorități, să trimită o ambulanță către noi”.

Cu 400 de angajați aici, România găzduiește cel mai mare centru Google din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, pentru dispozitive inteligente.

Victor Gradinescu, specialist: ”Una dintre cele mai mari satisfacții este că pot să mă duc la părinții mei să pot vorbi cu ei despre lucrurile astea și să îmi ofere un feedback direct. Am luat ceasul de acum câțiva ani deja, au reușit să își îmbunătățească tiparul de somn, nivelul de activitate etc”.

Printre cele mai descărcate aplicații sunt și cele care generează imagini.

România are, așadar, un uriaș potențial în domeniul inteligenței artificiale.

Elisabeta Moraru, CEO Google România: ”Aceasta este una dintre zonele în care noi am investit cel mai mult, resursă umană în primul rând, avem parteneriate cu 15 universități la nivel național. Sau cursurile pe care le realizăm împreună cu colegii din administrația publică. Au venit 7.000 de funcționari publici, care au dorit să înțeleagă inteligența artificilă și eficientizarea pe care o poate aduce”.

Una dintre cele mai utilizate aplicații din România este Youtube, folosită de 13 milioane de români. O persoană se uită, în medie, 50 de minute zilnic la clipuri video.
Datele au fost publicate de Google, la sărbătorirea a 15 ani de activitate în România.

Sursa: Pro TV

