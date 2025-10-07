Ar putea începe o nouă eră pentru CharGPT. Utilizatorii vor putea controla mai multe aplicații dintr-un singur loc

iLikeIT
07-10-2025 | 08:45
chatgpt
Shutterstock

OpenAI a lansat un set de instrumente SDK pentru dezvoltatorii terţi, care permite apelarea altor aplicaţii direct din ChatGPT.

autor
Sabrina Saghin

Decizia ar putea fi începutul unei noi ere pentru ChatGPT, care ar putea fi folosit ca un instrument central de control, integrat cu diverse alte aplicaţii.

Pentru început, integrarea are în vedere un număr limitat de aplicaţii, printre care se numără Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify şi Zillow.

Integrarea funcţionează prin comenzi scrise obişnuite, cu diferenţa că acestea pot fi adresate aplicaţiilor terţe, prin simplă menţionare a acestora, urmată de acordarea accesului.

Spre exemplu, utilizatorul poate întreba Booking.com despre o cazare care să corespundă anumitor criterii, iar pentru Spotify poate comanda generarea unei liste de melodii potrivite pentru o anume stare de spirit.

Citește și
sora openAI
OpenAI a lansat o rețea socială care concurează cu TikTok și Instagram. Ce conținut poți posta pe „Sora”

OpenAI promite că va adăuga în curând suport pentru mai multe aplicaţii, dintre care se vor număra DoorDash, OpenTable, Target şi Uber.

Suportul pentru aplicaţii terţe are potenţialul de a transforma ChatGPT într-un asistent universal, ceea ce se va potrivi de minune viitorul „smartphone killer”, la care OpenAI lucrează în prezent.

Sursa: News.ro

Etichete: aplicatii, ChatGPT,

Dată publicare: 07-10-2025 08:45

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Un fost jucător al lui Manchester United a renunțat la agent și a folosit ChatGPT pentru a semna un contract în Anglia
Stiri externe
Un fost jucător al lui Manchester United a renunțat la agent și a folosit ChatGPT pentru a semna un contract în Anglia

Demetri Mitchell, fost jucător al Manchester United, a negociat transferul său la un club londonez fără a plăti serviciile unui agent.

OpenAI a lansat o rețea socială care concurează cu TikTok și Instagram. Ce conținut poți posta pe „Sora”
iLikeIT
OpenAI a lansat o rețea socială care concurează cu TikTok și Instagram. Ce conținut poți posta pe „Sora”

OpenAI, compania din spatele ChatGPT, anunță lansarea unei rețele sociale unde tot conținutul este generat de Inteligența Artificială. Este un concurent pentru TikTok ori Instagram.

OpenAI introduce controale parentale pentru ChatGPT, după ce un adolescent din California și-a pus capăt zilelor
Stiri Virale
OpenAI introduce controale parentale pentru ChatGPT, după ce un adolescent din California și-a pus capăt zilelor

OpenAI a lansat luni controale parentale pentru ChatGPT, la câteva luni după ce părinții unui adolescent din California au dat compania în judecată, acuzând chatbotul că l-a îndrumat spre autovătămare, transmite Reuters.

Recomandări
Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”
Stiri actuale
Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”

E Cod galben de vijelii în partea de sud-est a țării, iar situația se va înrăutăți. Pe seară intră în vigoare și un Cod roșu, în Constanța, Călărași și Ialomița. Din acest motiv, elevii din județul Constanța vor rămâne acasă.

Ce regretă Sorin Oprescu, după ce a fugit din România. Declarația făcută pe scările instanței din Salonic: „Din contră”
Stiri Justitie
Ce regretă Sorin Oprescu, după ce a fugit din România. Declarația făcută pe scările instanței din Salonic: „Din contră”

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar, până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.

Marea Neagră devine un teatru de război cu militari NATO. Exercițiul „Poseidon” testează pregătirea forțelor române și aliate
Stiri actuale
Marea Neagră devine un teatru de război cu militari NATO. Exercițiul „Poseidon” testează pregătirea forțelor române și aliate

Marea Neagră devine săptămâna aceasta un teatru de război. Participanți sunt 800 de militari din România și alte 12 țări NATO, care intervin cu zece nave de război și patru avioane F-16.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Octombrie 2025

43:48

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28