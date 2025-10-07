Ar putea începe o nouă eră pentru CharGPT. Utilizatorii vor putea controla mai multe aplicații dintr-un singur loc

OpenAI a lansat un set de instrumente SDK pentru dezvoltatorii terţi, care permite apelarea altor aplicaţii direct din ChatGPT.

Decizia ar putea fi începutul unei noi ere pentru ChatGPT, care ar putea fi folosit ca un instrument central de control, integrat cu diverse alte aplicaţii.

Pentru început, integrarea are în vedere un număr limitat de aplicaţii, printre care se numără Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify şi Zillow.

Integrarea funcţionează prin comenzi scrise obişnuite, cu diferenţa că acestea pot fi adresate aplicaţiilor terţe, prin simplă menţionare a acestora, urmată de acordarea accesului.

Spre exemplu, utilizatorul poate întreba Booking.com despre o cazare care să corespundă anumitor criterii, iar pentru Spotify poate comanda generarea unei liste de melodii potrivite pentru o anume stare de spirit.

OpenAI promite că va adăuga în curând suport pentru mai multe aplicaţii, dintre care se vor număra DoorDash, OpenTable, Target şi Uber.

Suportul pentru aplicaţii terţe are potenţialul de a transforma ChatGPT într-un asistent universal, ceea ce se va potrivi de minune viitorul „smartphone killer”, la care OpenAI lucrează în prezent.

