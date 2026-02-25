Președintele Nicușor Dan le-a cerut din nou liderilor din coaliție să țină cont de referendumul inițiat de el, pe vremea când era primar general. Atunci a propus ca Primăria Capitalei să decidă ce bani merg la sectoare.

Toate partidele sunt de acord să respecte cuvântul dat și înțelegerea din protocolul de guvernare, dar nu este clar cum.

Sunt două variante: prin bugetul de stat, care să schimbe regulile doar pentru anul acesta, sau printr-un proiect care să schimbe legislația.

La ultima întâlnire de la Palatul Cotroceni, șeful statului le-a transmis încă o dată liderilor de la guvernare să țină cont de rezultatul referendumului local, propus chiar de el, prin care bucureştenii au fost de acord ca banii din taxe, impozite și impozitul pe venit să fie împărţiţi de către Consilul General al Municipiului Bucureşti.

Coaliția de guvernare și-a asumat, prin protocolul semnat vara trecută, să pună în aplicare referendumul.

Consens în coaliție

Acum, toate partidele spun că vor să respecte înțelegerea, dar rămâne de văzut forma - dacă prevederile să fie făcute prin legea bugetului național, doar pentru anul acesta, sau modificările să fie permanente, printr-o schimbare a legislației.

USR cere ca un proiect depus în toamnă de Cătălin Drulă, înainte de alegerile locale din Capitală, să fie votat de colegi.

Ștefan Pălărie, senator USR: „Eu am înțeles că inclusiv președintele Nicușor Dan se gândește serios dacă va promulga legea bugetului de stat în cazul în care această lege nu va trece. Facem un apel cât se poate de serios la colegii pro-europeni, mai ales că există un acord politic, obținut în ședința de coaliție, să dăm drumul la lege. Fac apel la lecitină.”

Daniel Zamfir, lider PSD Camera Deputaților: „Trebuie să vedem dacă acea lege, la prima parcurgere, pare ca un manifest electoral... Vreau ca această lege până la urmă să fie perfect aplicabilă”

Mircea Abrudean, președintele senatului PNL: „Nu cred că mai e nevoie de scandal. Pentru că dă foarte prost tuturor, începând cu agențiile de rating”.

Zoltán Miklos, vicelider UDMR Camera Deputaților: „Din moment ce există un referendum, ar trebui ca această decizie a bucureștenilor să se pună în practică”.

Potrivit proiectului USR, distribuirea banilor s-ar face pe baza unor criterii, precum suprafața, populația sectorului, proiectele de investiții avute, dar și gradul de colectare a dărilor din anul precedent.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei: „Este normal ca PMB ca principala instituție din acest oraș să primească o cotă mai bună, pentru că în acest moment, vă mărturisesc, am găsit foarte multe arierate, facturi de sute de milioane neplătite de către instituțiile din subordinea Primăriei Municipiului București. Și vom ajunge în incapacitate de plată. Chiar dacă vorbim despre reglarea între sectoare și Primăria Capitalei, cine primește mai mulți bani, nu este suficient, pentru că întregul oraș are un mare, mare deficit de finanțare.”

Potrivit legii bugetului pentru 2025, anul trecut Primăria Generală a primit cu 10% mai puțin din impozitul pe venit decât au încasat, în total, sectoarele Capitalei.