Documentele arată că doar unul dintre cele trei modele va primi o baterie mai mare față de generația anterioară, arată publicația GSM Arena.

Potrivit etichetelor UE, Samsung Galaxy S26 este singurul care vine cu un upgrade la capitolul baterie. Telefonul are o capacitate nominală de 4.175 mAh, care va fi promovată comercial drept 4.300 mAh capacitate tipică.

În schimb, Galaxy S26+ păstrează o baterie evaluată la 4.755 mAh, cu o capacitate tipică de 4.900 mAh, în timp ce Galaxy S26 Ultra este echipat cu o baterie de 4.855 mAh, ce va fi comunicată oficial ca având 5.000 mAh capacitate tipică.

Etichetele energetice mai arată că toate cele trei baterii își vor menține cel puțin 80% din capacitatea inițială după 1.200 de cicluri complete de încărcare. De asemenea, întreaga serie beneficiază de certificare IP68 pentru rezistență la apă și praf.

La capitolul durabilitate, modelele S26, S26+ și S26 Ultra primesc calificativul A pentru rezistența la căderi și un rating C pentru reparabilitate, conform standardelor UE.