Documentele arată că doar unul dintre cele trei modele va primi o baterie mai mare față de generația anterioară, arată publicația GSM Arena.

Potrivit etichetelor UE, Samsung Galaxy S26 este singurul care vine cu un upgrade la capitolul baterie. Telefonul are o capacitate nominală de 4.175 mAh, care va fi promovată comercial drept 4.300 mAh capacitate tipică.

În schimb, Galaxy S26+ păstrează o baterie evaluată la 4.755 mAh, cu o capacitate tipică de 4.900 mAh, în timp ce Galaxy S26 Ultra este echipat cu o baterie de 4.855 mAh, ce va fi comunicată oficial ca având 5.000 mAh capacitate tipică.

Etichetele energetice mai arată că toate cele trei baterii își vor menține cel puțin 80% din capacitatea inițială după 1.200 de cicluri complete de încărcare. De asemenea, întreaga serie beneficiază de certificare IP68 pentru rezistență la apă și praf.

Citește și
De ce este din nou la mare căutare tehnologia de altădată. Aparatele portabile, filmele foto și consolele, printre preferințe
De ce este din nou la mare căutare tehnologia de altădată. Aparatele portabile, filmele foto și consolele, printre preferințe

La capitolul durabilitate, modelele S26, S26+ și S26 Ultra primesc calificativul A pentru rezistența la căderi și un rating C pentru reparabilitate, conform standardelor UE.