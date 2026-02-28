iLikeIT. Emisiunea integrală din 28 februarie 2026
Încep să apară scenarii tot mai îndrăznețe despre inteligența artificială și impactul ei în afaceri.
Într-un tribunal din Los Angeles se judecă un proces care ar putea schimba regulile jocului pentru marile platforme online. Judecătorii analizează dacă rețelele sociale îi fac intenționat dependenți pe copii și dacă le afectează sănătatea mintală.
Seria Civilization este legendară. Iar de acum avem un nou titlu care ne va face nopțile albe cu scuza „încă o tură”.
Sunt tensiuni majore în Orientul Mijlociu. Statele Unite și Israelul au atacat sâmbătă dimineață Iranul. Potrivit părților implicate , operațiunea, botezată ''Răgetul Leului'', ar putea să dureze câteva zile.
Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunță că a descoperit o serie de nereguli în instituțiile subordonate.
Ministerul de Externe al Iranului a afirmat, potrivit Associated Press, că „a sosit momentul să apărăm patria”, după atacurile comune ale SUA și Israelului.