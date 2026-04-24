Iar una dintre ele oferă navigație și pentru bicicletă și este foarte utilă pentru că nu doar că-ți recomandă niște trase care ar putea fi mai sigure pentru bicicletă, dar ține cont și de elevație, de exemplu, și este ușor de folosit.

Poți descărca până la 7 hărți care pot fi folosite offline pentru navigare cu mașină și bicicletă. Ține cont de traseele care ar putea fi mai sigure (nu îți recomandă drumuri cu viteză maximă mai mare de 50km/h pentru bicicletă).

Marian Andrei: „Foarte bine e că este și gratuită. Se numește osmand.net (https://osmand.net/) sunt mai multe versiuni care pot fi folosite. Cea de bază, pe care și eu am folosit-o, este gratuită și practic poți să descarci hărțile offline, adică dacă te plimbi cu bicicleta oricum mașina într-o zonă unde nu este foarte mult semnal, poți să descarci harta României, de exemplu, sau pentru alte regiuni.

Există și variantă de abonament pe un an de zile, dar noi ne concentrăm pe varianta gratuită, iar aplicația eu am eu am deschis-o, este aici în stânga mea. Nu e chiar așa de intuitivă la început, adică e nevoie de un pic de timp, de obișnuire cu ea, dar odată ce înțelegi cam ce poate să-ți ofere, este destul de interesantă. Se bazează pe open street maps, care este o hartă open-source gratuită. De asta nu seamănă poate cu Waze sau cu Google Maps, dar este foarte ușor de folosit. Avem lupa ca să găsim ce ne interesează pe noi o destinație.”

Alte aplicații utile:

Dazz Cam - aplicație pentru fotografiat și filmat. Poate simula mai multe tipuri de camere foto/filmat pe film și aplică un filtru care pare natural. (https://apps.apple.com/us/app/dazz-cam-vintage-camera/id1422471180)

Adobe Express - tool pentru editare de fotografii în browser, fără instalare. Util dacă vrei să scoți fundalul, de exemplu. (https://www.adobe.com/express/)

