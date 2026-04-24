Incidentul a avut loc în localitatea Hangu, în momentul în care forțele de ordine au sosit pentru a pune în executare trei ordine de protecție provizorii emise împotriva sa, transmite news.ro.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Neamț, în seara zilei de 23 aprilie, o femeie de 58 de ani a sunat la 112 și a alertat autoritățile că ginerele său a amenințat-o atât pe ea, cât pe soțul și pe fiica sa, dacă soția acestuia și cei trei copii minori nu se întorc acasă. Sesizarea a venit din partea mamei tinerei, iar polițiștii au completat de urgență formularul de evaluare a riscului. „A rezultat risc iminent”, au precizat anchetatorii, motiv pentru care au fost emise trei ordine de protecție provizorii.

Verificările preliminare au arătat că bărbatul era deținător legal de arme de vânătoare. Înarmat cu o carabină și o pușcă de vânătoare, ambele încărcate și pregătite, acesta a refuzat să se supună somației autorităților.

Intervenția forțelor speciale

Polițiștii, împreună cu luptătorii SAS Neamț, au ajuns la imobilul bărbatului din Hangu. Aceștia au pătruns în curte și s-au îndreptat către ușa de acces, unde l-au somat legal. În loc să se conformeze, bărbatul a tras mai multe focuri de armă asupra echipajului.

„Având în vedere pericolul iminent, luptătorii au executat foc de armă asupra bărbatului, acesta fiind rănit”, se arată în comunicatul IPJ Neamț.

Deși au fost solicitate de urgență echipaje medicale, din nefericire, medicii sosiți la fața locului nu au putut decât să constate decesul bărbatului în vârstă de 37 de ani.

Poliția: „Am acționat în condițiile legii”

IPJ Neamț a subliniat că intervenția a fost una legală, iar polițiștii au respectat toate condițiile referitoare la uzul de armă. Aceștia „și-au declinat clar și repetat calitatea, au efectuat somația legală și au făcut uz de armă numai atunci când persoana nu a dat curs somației și le-a pus în pericol iminent viața”, se arată în comunicat.

Un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț va supraveghea cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.