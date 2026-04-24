Acestea vin pe fondul ajustării operațiunilor, în urma majorării investițiilor în AI (inteligență artificială), potrivit agențiilor de presă Anadolu și Xinhua.

Meta ar urma să concedieze 10% din forța sa de muncă, sau aproximativ 8.000 de angajați, și de asemenea va renunța la aproximativ 6.000 de posturi vacante.

Meta a anunțat data concedierilor

Într-un memoriu către angajați compania a precizat că reducerile de personal vor avea loc în 20 mai, în vederea îmbunătățirii eficienței și compensării investițiilor în AI, inclusiv modele lingvistice mari (Large Language Models - LLM).

Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, accelerează parteneriatele și cheltuielile cu infrastructura AI, compania anunțând cheltuieli record de capital în acest an, între 115 și 135 miliarde de dolari.

Meta a informat că angajații afectați vor primi plăți compensatorii și servicii de sprijin. La 31 decembrie 2025, Meta avea pe plan global 78.865 de angajați.

Separat, Microsoft a anunțat că va implementa o schemă de plecări voluntare care vizează până la 7% din forța sa de muncă din SUA.

Programul este dedicat angajaților și cadrelor de conducere. Decizia face parte din eforturile de adaptare la schimbările determinate de AI și de ajustare a sistemului intern de compensații, a precizat compania.

Microsoft și-a majorat investițiile în centre de date pentru a sprijini serviciile AI, așa cum au făcut și alte mari companii de tehnologie.

La 30 iunie 2026, Microsoft avea pe plan global 228.000 de angajați cu normă întreagă, din care 125.000 în Statele Unite.

Semne de ajustare pe piața tehnologiei și temeri legate de o posibilă „bulă AI”

Reducerile de personal la Meta Platforms și Microsoft vin într-un context mai larg de transformare accelerată a industriei tehnologice, marcat de investiții masive în inteligența artificială și de reevaluări ale structurii de costuri.

„În ultimele luni, liderii din industria tehnologică și investitorii, alături de factorii de decizie și experți, au devenit din ce în ce mai îngrijorați de posibilitatea spargerii unei „bule a IA”. Pe măsură ce investițiile în IA cresc, cresc și îngrijorările legate de o potențială bulă. A sosit momentul să ne întrebăm nu dacă va avea loc un colaps al IA, ci ce ar trebui să facem astăzi pentru a fi cât mai bine pregătiți să reacționăm la un astfel de eveniment mâine”, nota Time Magazine în februarie 2026.