Testul, condus de guvernul britanic, va implica 300 de adolescenți cărora li se vor dezactiva complet aplicațiile sociale, vor fi blocate pe timpul nopții sau limitate la o oră de utilizare – în timp ce unii nu vor avea nicio schimbare – pentru a compara experiențele lor.

Acesta va rula în paralel cu consultarea guvernului care analizează dacă Marea Britanie ar trebui să urmeze exemplul Australiei și să interzică accesul la multe rețele sociale pentru persoanele sub 16 ani.

Ministrul tehnologiei, Liz Kendall, a declarat că este vorba despre „testarea diferitelor opțiuni în lumea reală”.

„Aceste proiecte pilot ne vor oferi dovezile de care avem nevoie pentru a face următorii pași, pe baza experiențelor familiilor înseși”, a adăugat ea.

Copiii și părinții implicați în test vor fi intervievați înainte și după desfășurarea acestuia pentru a evalua impactul, scrie BBC.

Între timp, consultarea guvernului privind interzicerea rețelelor sociale pentru copii va continua până la 26 mai.

O astfel de măsură are un sprijin politic larg – țări precum Franța, Spania și Indonezia analizând și ele posibilitatea de a urma modelul Australiei – și este susținută de unii activiști și organizații pentru protecția copiilor.

Ce pericole există

Alți experți sunt însă mai sceptici, avertizând că astfel de restricții pot fi ușor ocolite sau ar putea împinge copiii către zone mai obscure ale internetului.

Unii consideră că firmele de tehnologie ar trebui să facă platformele mai sigure, nu doar să fie interzise copiilor.

Rani Govender, responsabil adjunct pentru politici de siguranță online la NSPCC, a declarat că, deși organizația salută eforturile guvernului de a găsi cea mai bună metodă de protejare a tinerilor online, acesta trebuie să fie pregătit să ia „măsuri decisive” după finalizarea testelor și consultării.

„Acest lucru trebuie să includă asigurarea că firmele de tehnologie integrează siguranța în fiecare dispozitiv, platformă și instrument AI, astfel încât copiii să nu vadă conținut dăunător sau ilegal și să poată folosi doar servicii adecvate vârstei”, a spus ea pentru BBC.

„Dacă acest lucru nu se realizează, atunci o interdicție a rețelelor sociale pentru cei sub 16 ani ar fi mai bună decât situația actuală.”

Fundația Molly Rose a declarat, între timp, că este „pe deplin corect” ca guvernul să consulte pașii următori, în loc să „se grăbească să implementeze” interdicții care s-ar putea să nu funcționeze conform așteptărilor.

„Părinții își doresc măsuri decisive și bazate pe dovezi pentru a-și proteja copiii online, iar aceste teste vor oferi informații utile despre aplicabilitatea și fezabilitatea unor intervenții suplimentare”, a declarat directorul executiv Andy Burrows.

Cum va funcționa proiectul pilot

Proiectul pilot se va desfășura în casele a 300 de adolescenți.

Participanții din toată Marea Britanie vor fi împărțiți în patru grupuri, trei dintre ele testând diferite tipuri de intervenții, iar al patrulea servind drept grup de control.

Grupul în care cele mai populare aplicații vor fi complet indisponibile este menit să simuleze cum ar arăta o interdicție a rețelelor sociale.

Celelalte două grupuri vor oferi date despre cum ar funcționa restricții mai limitate, fie prin limitarea utilizării aplicațiilor la 60 de minute pe zi, fie prin blocarea lor între orele 21:00 și 07:00.

Participanții vor fi întrebați despre impactul limitării rețelelor sociale asupra vieții de familie, somnului și activității școlare.

Guvernul spune că aceștia vor fi chestionați și despre provocările practice întâmpinate, precum posibilitatea de a seta controale parentale sau „metodele alternative pe care adolescenții le-ar putea găsi pentru a le ocoli”.

Datele obținute vor fi analizate de oficiali și cercetători, alături de răspunsurile din consultarea publică a părinților și copiilor.

Guvernul afirmă că a primit până acum aproape 30.000 de răspunsuri.

Miniștrii spun că aceste proiecte pilot vor fi completate de ceea ce numesc „primul studiu științific major din lume privind efectele reducerii utilizării rețelelor sociale în rândul adolescenților”.

Studiul independent, finanțat de Wellcome Trust, urmează să înceapă mai târziu în acest an și va fi coordonat de Bradford Institute for Health Research și de psihologul de la Universitatea Cambridge, prof. Amy Orben.

Profesoara Orben a declarat pentru BBC că este „foarte mândră că Marea Britanie găzduiește această cercetare extrem de importantă”.

Studiul va recruta 4.000 de elevi cu vârste între 12 și 15 ani din zece școli secundare din Bradford și va analiza impactul accesului redus la rețelele sociale – în special asupra unor aspecte precum somnul, nivelul de anxietate, interacțiunile sociale, precum și absențele și fenomenul de bullying în școli.

Profesoara Orben spune că studiul își propune să acopere lipsa actuală de date de calitate privind impactul rețelelor sociale asupra copiilor și efectele pe care restricționarea acestora le-ar putea avea.