5 funcții ascunse al aplicației Waze, pe care mulți șoferi nu le folosesc, deși sunt foarte utile

Waze este una dintre cele mai populare alternative la Google Maps și se numără printre marile companii deținute de Google.

Waze este o aplicație predominant orientată către comunitate, ceea ce înseamnă că majoritatea informațiilor în timp real pe care le oferă, inclusiv condițiile de trafic, pericolele și închiderile de drumuri, provin de la utilizatorii săi.

Cu toate acestea, unele caracteristici Waze nu sunt imediat evidente, precizează publicația online Slash Gear. Iată 5 funcții foarte utile pentru șoferi, care nu sunt folosite întotdeauna.

Stabiliți momentul potrivit pentru a pleca spre destinație

Când doriți să navigați către un loc, de obicei deschideți aplicația Waze, introduceți destinația și începeți navigarea chiar când sunteți gata de plecare.

Cu toate acestea, există șanse mari ca, folosind această abordare, să rămâneți blocat în trafic și să ajungeți la destinație cu întârziere. Funcția Planificați o călătorie din Waze rezolvă această problemă.

După cum sugerează și numele, Planificați o călătorie vă permite să vă programați călătoriile viitoare, astfel încât să puteți evita traficul. Tot ce trebuie să faceți este să specificați destinația și ora de sosire dorită.

Waze vă va arăta apoi când este momentul potrivit pentru a pleca din locația dvs., pe baza traficului în timp real pe traseu.

Pentru a planifica o călătorie în Waze, atingeți meniul hamburger din colțul din stânga sus și selectați „Planificați o călătorie”. Apăsați butonul „+” din partea de jos și introduceți destinația. Utilizați meniul derulant „Zi” pentru a seta ziua și, sub acesta, ora de sosire preferată la destinație. Apăsați „Salvați” în colțul din dreapta sus. Waze vă va trimite acum o notificare când este momentul să plecați. Această călătorie va apărea pe ecranul principal sub „Viitoare”. Puteți să o atingeți pentru a o vizualiza sau modifica după cum este necesar.

Conectați-vă calendarul pentru a ajunge la timp la destinație

Planificarea unei călătorii cu mașina este excelentă, dar programarea manuală a tuturor călătoriilor viitoare poate fi obositoare.

Waze simplifică acest proces, permițându-ți să îți conectezi calendarul, astfel încât să poată prelua automat călătoriile viitoare și să îți trimită alerte, asigurându-te că pleci la timp și ajungi la destinație punctual. Se sincronizează cu calendarul implicit al telefonului tău — Google Calendar (pe un dispozitiv Android) și Apple Calendar (pe un iPhone).

Dar dacă utilizați una dintre alternativele terțe la Google Calendar sau Apple Calendar, va trebui mai întâi să o sincronizați cu calendarul implicit.

Pentru a vă conecta calendarul la Waze, atingeți meniul hamburger din colțul din stânga sus și selectați „Planificați o călătorie”. Apăsați butonul „Conectați calendarul” din mijlocul ecranului. Atingeți „OK” și, când vi se solicită, acordați aplicației acces la calendarul dvs. Odată ce calendarele dvs. sunt recuperate, puteți atinge un calendar pentru a configura evenimentele la care aplicația poate avea acces.

De aici, puteți configura și ora la care să primiți notificări. Atingeți memento-ul „Ora de plecare” din „Notificări” și selectați opțiunea preferată.

Toate deplasările viitoare vor apărea în secțiunea „Viitoare” din Waze și, în funcție de modul în care ați configurat memento-ul pentru ora de plecare, veți primi o notificare când este timpul să plecați. Pentru ca această funcție să funcționeze, evenimentele de deplasare din calendarul dvs. trebuie să aibă setate atât destinația, cât și ora de sosire.

Obțineți indicații de navigare cu propria voce

Vocea implicită a aplicației Waze pentru navigarea pas cu pas are un ton clar și este bine articulată, ceea ce facilitează urmarea indicațiilor.

Cu toate acestea, dacă ți se pare puțin dificil de înțeles și acest lucru îți afectează navigarea, aplicația îți permite să înregistrezi indicațiile cu o voce personalizată și să o utilizezi în locul celei implicite. De asemenea, poți utiliza această opțiune pentru a-ți îmbunătăți experiența de conducere și a o personaliza.

Pentru a utiliza o voce personalizată pentru navigare în Waze, atingeți meniul hamburger din colțul din stânga sus și selectați „Setări”. Atingeți „Voce și sunet” și asigurați-vă că opțiunea „Sunete” din „Indicații vocale” este activată. Atingeți „Voce Waze” și selectați „Voce nouă” din „Voci personalizate”. Apăsați „OK” pentru a continua și a permite aplicației accesul la microfon.

Veți vedea acum o serie de fraze de direcție. Atingeți una, apăsați pictograma de înregistrare și începeți să o rostiți. Apăsați butonul de redare pentru a previzualiza fraza înregistrată. Atingeți din nou pictograma de înregistrare dacă trebuie să o înregistrați din nou sau apăsați „Salvare” pentru a salva înregistrarea.

Repetați pașii pentru toate frazele de navigație. Apăsați „Gata” în colțul din dreapta sus când ați terminat. Când vi se solicită să denumiți vocea, introduceți un nume și apăsați „Adăugați”. Veți fi redirecționat la pagina Indicații vocale. Aici, selectați vocea înregistrată din secțiunea „Voci personalizate” pentru a o seta ca voce de navigație implicită.

Găsiți locuri de parcare în apropierea dvs.

Pe lângă faptul că te ajută să ajungi la timp la destinație, Waze te ajută și să găsești locuri de parcare la destinație. Aceasta este o funcție revoluționară, care te poate ajuta să economisești timp și să eviți să te învârți în cerc în căutarea unui loc unde să-ți parchezi mașina în siguranță când ajungi la destinație.

Pe lângă locurile de parcare, Waze oferă și detalii precum disponibilitatea locurilor de parcare, tarifele, programul de funcționare și facilitățile (stații de încărcare pentru mașini electrice). Disponibilitatea și acuratețea datelor variază de la o regiune la alta.

Waze vă poate ajuta să găsiți un loc de parcare înainte de a porni la drum, în timpul călătoriei sau la sosirea la destinație. De exemplu, când căutați o adresă în Waze, acesta vă va afișa o listă de locuri de parcare și garaje.

Puteți apoi să atingeți unul și să-l setați ca oprire. Alternativ, Waze va afișa marcaje de parcare pe ruta către destinație, ajutându-vă să găsiți un loc mai convenabil. Ambele opțiuni sunt specifice locației și pot să nu fie disponibile în unele regiuni.

În cele din urmă, puteți căuta manual un loc de parcare odată ce ați ajuns la destinație. Pentru a face acest lucru, atingeți bara de căutare și apăsați butonul „Parcare” de sub ea. Waze îți va afișa o listă cu toate locurile de parcare disponibile din apropiere, împreună cu distanțele față de locația ta actuală.

Poți sorta rezultatele după preț, distanță sau cea mai bună potrivire. Apasă pe un loc pentru a afla mai multe despre el, inclusiv indicațiile pentru a ajunge acolo.

Folosește coordonatele pentru a conduce autoturismul fără adrese oficiale

Uneori, poate fi necesar să navigați către o locație fără adresă oficială, fie pentru a vă întâlni cu cineva, fie pentru a explora un loc în timpul unei plimbări cu mașina la țară, care nu este indexat în aplicație.

Navigația bazată pe coordonate, la Waze, este utilă în astfel de situații, permițându-vă să obțineți indicații de orientare către astfel de locuri folosind coordonatele GPS ale acestora.

Pentru a naviga către un loc folosind coordonatele sale, deschideți Waze, atingeți bara de căutare și introduceți coordonatele în formatul grade zecimale (DD), cu latitudinea și longitudinea separate prin virgulă. Apăsați tasta de căutare de pe tastatură. Dacă coordonatele există, Waze va afișa locația corespunzătoare pe hartă, împreună cu distanța față de locația dvs. actuală. Măriți imaginea pentru a vizualiza zonele înconjurătoare. Atingeți locul identificat și apăsați butonul „Vizualizați rutele” pentru a vizualiza toate rutele disponibile. Selectați una și atingeți „Mergeți acum” pentru a naviga imediat sau „Plecați mai târziu” pentru a programa călătoria.

De asemenea, puteți activa afișarea în timp real a coordonatelor dvs. curente pe hartă, datorită tehnologiei GPS. Acest lucru este util pentru navigarea precisă, verificarea acurateței traseului și partajarea locațiilor exacte cu alte persoane pentru a le urma.

Pur și simplu tastați @coord în bara de căutare și apăsați pictograma de căutare. Odată activată, veți vedea coordonatele locațiilor pe care le parcurgeți în traseul dvs. în partea de sus a ecranului. Tastați din nou codul pentru a dezactiva funcția.

