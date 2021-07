Godină: „România e singura țară din UE în care sunt permise detectoarele RADAR. Pe lângă asta, avem și Waze”

Marian Godină este unul dintre cei mai cunoscuţi poliţişti din ţară şi spune „că pe lângă hazard, numărul accidentelor rutiere are legătură cu numărul de sancţiuni aplicate de poliţie”.

El spune pe blogul personal că este nevoie de o legislaţie puternică pentru a scădea accidentele rutiere din România. Mesajul poliţistului vine în urma tragicului accident de la Bacău, unde 7 persoane şi-au pierdut viaţa.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat, luni, că echipajele au avut, în weekend, 4.347 de intervenţii în situaţii de urgenţă, acţionând pentru acordarea măsurilor de prim ajutor pentru 3.569 de persoane aflate în dificultate. 24 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere.

Marian Godină arată că în urma statisticilor tot mai negre de pe şoselele din România nu se întâmplă nimic. „Din păcate, nu e zi în care să nu citeşti măcar o ştire despre un accident rutier grav petrecut pe drumurile României.În urma lor, se completează nişte statistici care devin astfel din ce în ce mai negre şi… cam atât”, scrie Godină pe blogul său.

Fostul angajat de la Poliţia Rutieră spune că ştie scuzele şoferilor şi modul în care acţionează poliţia, dar şi că după ce a început să aplice amenzi pe o stradă din centrul Braşovului, şoferii au învăţat să respecte regulile: „După vreo două săptămâni, era o raritate să găseşti vreo maşină oprită pe interzis sau să vezi pe cineva fără centură”.

„Paradoxal, suntem în topul ţărilor la numărul de accidente rutiere în care îşi pierd viaţa oameni, în timp ce avem una dintre cele mai blânde legislaţii.” mai scrie Godină.

„Susţineţi înăsprirea drastică a legislaţiei”

„Pentru a civiliza şoferii şi a-i tempera, dar mai ales pentru a-i proteja pe cei care chiar circulă regulamentar, e nevoie de bâtă, nu de vorbăraie. Metaforic vorbind, desigur. Deşi poliţiştii sunt in deficit numeric, o legislaţie puternică ar putea face ca numărul accidentelor să scadă dramatic. Frumos e că pentru asta nu e nevoie de bani, ca pentru autostrăzi. Se poate face doar din pix, de către parlamentari”, adaugă Marian Godină.

Mesajul integral al polițistului:

Ca fost polițist rutier, după aproape unsprezece ani petrecuți doar în stradă, pot spune că mă pricep cât de cât în domeniul ăsta. Cunosc foarte bine cauzele din statistici, cunosc scuzele șoferilor, modul în care acționează Poliția Rutieră și felul în care încearcă să combată și să prevină producerea de accidente. Pot afirma cu tărie că, pe lângă hazard, numărul accidentelor rutiere are legătură cu numărul de sancțiuni aplicate de poliție. Și am să vă dau un exemplu banal, dar, zic eu, foarte bun.

Când am absolvit școala de poliție, eu cu încă vreo nouă colegi, fiind la început, eram trimiși cu rândul pe o stradă din centrul Brașovului. Pe Mureșenilor, pentru cunoscători. Mergeam acolo fără mașină de poliție, pe jos, doar cu procese-verbale. Și opt ore eram prezenți acolo și dădeam amenzi pentru lipsa centurii și vorbit la telefon. Azi așa, mâine așa, până s-au prins oamenii că pe Mureșenilor ți-o iei rapid dacă mergi fara centură, vorbești la telefon sau oprești aiurea. După vreo două săptămâni, era o raritate să găsești vreo mașină oprită pe interzis sau să vezi pe cineva fără centură.

Veți spune că poliția trebuie să prevină, nu să sancționeze. Mă întreb atunci ce rol mai are codul rutier, școala de șoferi și examenul pentru permis. Nu te previne destul codul rutier? Indicatoarele nu te previn? (Nu opri, că iei amendă) asta zice indicatorul ăla. Nu depăși 50 km/h în localitate că iei amendă sau poți rămâne fără permis. Când ai permis de conducere ești deja prevenit suficient. Să nu mai zic că România e singura țară din UE în care e permisă utilizarea detectoarelor RADAR. Pe lângă asta, avem și Waze și alte metode de anunțare a locurilor in care se află Poliția.

Dar ce credeți că gândesc parlamentarii noștri să facă, dorind probabil să reducă numărul accidentelor?

Poate nu știți, dar există un proiect de lege, având că inițiatori deputați și senatori AUR, PSD, PNL, USR-PLUS (ordinea e aleatorie, puteți citi cum doriți), prin care, s-au gândit aceștia că ar trebui ca radarele din România să fie montate doar pe mașini de poliție inscripționate și aflate la loc vizibil.

Câțiva dintre inițiatorii acestei legi au ceva în comun cu mine. Au rămas și ei fără permis de conducere pentru că au mers tare. Diferența e că eu am achitat amenda, nu am obiectat nimic, nu am contestat procesul-verbal și consider că am rămas fără permis din cauza MEA și a prostiei mele. Ei consideră, probabil, că au rămas fără permis din cauza poliției, a radarului, a oricărei alte persoane, dar în niciun caz din vina lor.

Am mai spus asta de câteva ori, cei care își doresc să știe unde se află Poliția, sunt, de fapt, mult mai interesați să știe unde NU E Poliția, pentru a putea merge cum vor ei.

În România, avem adevărate carnagii pe drumuri, iar o călătorie cu mașina a ajuns să fie o loterie. Scapi cu viață sau nu, iar asta, din păcate, nu depinde doar de felul în care conduci tu.

Ne place sau nu, prevenția nu funcționează la noi, nu suntem astfel concepuți. De fapt, cred că nicăieri nu au fost responsabilizați șoferii prin prevenție. In Germania nu te previne nimeni să mergi frumos, dar știi că dacă nu o faci, vei scoate bani frumoși din buzunar, de cele mai multe ori fără să intri in contact cu vreun polițist.

Veți spune că nu avem autostrăzi. Așa e, nu avem, iar asta e un motiv in plus să avem legi și mai aspre, acestea putând fi relaxate pe măsură ce infrastructura va fi îmbunătățită. Cam cum fac aleșii noștri cu Covidul. Iau măsuri de relaxare in funcție de numărul de cazuri. Dacă în Covid nu crezi, de accidente rutiere mortale sunt convins că auzi și vezi zilnic.

Așadar, pentru a civiliza șoferii și a-i tempera, dar mai ales pentru a-i proteja pe cei care chiar circulă regulamentar, e nevoie de bâtă, nu de vorbăraie. Metaforic vorbind, desigur. Deși polițiștii sunt in deficit numeric, o legislație puternică ar putea face ca numărul accidentelor să scadă dramatic. Frumos e că pentru asta nu e nevoie de bani, ca pentru autostrăzi. Se poate face doar din pix, de către parlamentari, așa cum au inițiat proiectul cu interzicerea radarelor.

Momentan, ca exemplu, cei care nu respectă distanța in mers sunt amendați doar în cazul tamponării, adică prea târziu. Poliția nu poate aplica amenzi pentru așa ceva. Dar ar putea.

Vă mai dau un exemplu. Câte nereguli observați la un drum lung? Câte depășiri riscante, câți bezmetici care circulă haotic? Mulți, doar îi văd și eu.

Dar știți cum se vede traficul dintr-o mașină de poliție? Vă zic eu, că știu prea bine. Se vede altfel, se vede apropiat de perfecțiune. Și mai vin cu un exemplu.

Unul dintre primele lucruri pe care le-am învățat în conducerea unei mașini de poliție e că niciodată, dar niciodată, când ai o mașină în fața ta și te apropii de un semafor care mai are o secundă de verde, să nu accelerezi, așa cum ești tentat să o faci, că doar tot român ești și cu caschetă și epoleți, pentru că te vei înfige în mod sigur in mașina din față, al cărei șofer, văzând mașină de poliție în oglindă, va fi izbit brusc de simțul corectitudinii și va frâna la culoarea galbenă a semaforului. Cam așa se vede traficul dintr-o mașină de poliție. Din mașina de poliție nu prea vezi depășiri pe linie continuă, nu îți dă nimeni flash-uri din spate ca să te dai la o parte. Nu prea vezi bezemtici la drum lung, când ești într-o mașină de poliție.

Încă un exemplu care îmi vine acum în minte sunt acțiunile la care filmam trecerile de pietoni cu MCV-ul. La vedere, așa cum își doresc oamenii, prevenire.

Prima mașină oprită era condusă de un bătrânel care venea de la medic. A doua era condusă de o tanti care mergea la piață. Deși nu acordau prioritate pietonilor, o făceau din culpă, din neatenție. Cu toate astea, permisul le era reținut pe drept. Dar șmecherii ăia de-i vede toată lumea făcând slalom prin oraș? „Pe ăia nu-i vedeți, bă?’ se vor agita unii prin comentarii. Problema e că noi îi vedem, dar tot din postura voastră, căci îi vedem când circulăm prin oraș cu mașinile personale, când suntem la muncă ne văd ei primii pe noi, că nu chiar degeaba le zice șmecheri. Sunt șmecheri că știu să se ferească, se anunță, se sună, se folosesc chiar de voi care le dați flash-uri.

În concluzie, dacă vreți să vă simțiți în siguranță pe drumuri, susțineți înăsprirea drastică a legislației și uitați de radare la vedere și prevenție, morții de care auzim zilnic sunt dovada că așa nu funcționează.

Mașini civile cu polițiști în civil care să filmeze pe autostradă și să-l oprească pe berbecul care stă la un metru în spatele tău, deși ai peste 100km/h. Oprit, amendat și permis reținut. Stai, tată, pe bară, măcar o lună, lasă-i să circule pe ăia de vor să ajungă întregi acasă. Vrei să faci contestație? Fă! Dar când îți vine in instanță filmarea clară cu ce ai făcut, plătește, tati, tot deranjul, să te usture.

Așadar, dacă ar fi după mine, aș iniția un proiect de lege astfel încât atunci când ieși pe drum cu mașina și ai chef de făcut talente, să nici nu știi de unde apare amenda, radarul, filmarea, camera. In ghiveci, in tomberon, în boscheți, oriunde să se ascundă, dar să îl asigure pe cel care își iubește viața că bizonii sunt scoși din trafic rapid. Culmea e că dacă respecți regulile, nici nu îți va păsa din ce mașini civile filmează poliția. Ii vei putea ignora complet, iar ei pe tine de asemenea.

PS faptul că am avut dreptul de a conduce suspendat a fost cel mai bun lucru care mi s-au întâmplat și care m-a prevenit pe viitor. Cei care au pățit ca mine cred că înțeleg foarte bine