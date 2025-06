Cum să îi asiguri copilului un start în viață, pentru studii, un avans de casă ori mașină. Metode de economisire

Banii pot fi utili pentru studii în străinătate ori un avas de mașină sau casă. Suma poate fi mult mai mare, dacă începeți să economisiți regulat, încă din primii ani de viață ai copilului. La ce instrumente de investiții putem apela, a explicat Irina Chițu, representant finzoom.ro, la emisiunea iBani prezentată de Ștefana Todică.

Ce se întâmplă dacă economiți, de exemplu, în fiecare lună 300 de lei în primii doi ani de viață ai copilului și apoi 150 de lei pe lună, până la 18 ani.

Irina Chițu: “Dacă îi punem într-un borcan sau îi ținem sa la saltea, contribuția noastră, adică suma totală economisită este de 36.000 de lei. Un prim pas că i-ai pus deoparte ai făcut, dar banii își pierd valoarea în timp, adică în 18 ani nu mai au aceeași valoare. Nici nu beneficiez de acest ajutor din partea fiecărui instrument de a înmulți banii.”

Cea mai mică dobândă de pe piață este în general la asigurările cu economisire. Acestea au însă alt avantaj.

“Ce au în plus? Au această asigurare de viață, și se pot atașa diferite asigurări de spitalizare, de invaliditate și așa mai departe. Dar dacă se întâmplă cu ceva cu cel care plătește, deci cu părintele, atunci preia asiguratorul sumele până la vârsta de 18-21 de ani, depinde cum a fost încheiată polița plata, pentru a beneficia de ele copilul. Asigurările nu se impozitează. (...) Un calcul exact pe acest studiu de caz ajunge undeva la peste 52.000 lei”, a adăugat Irina Chițu.

Ceva mai mult se adună în conturile de economii pentru copii. La acestea dobânzile se schimbă însă, în funcție de contextul economic. Pe de altă parte, cu o sumă chiar mai mică, de doar 100 de lei pe lună, în contul Junior Centenar se adună și mai mulți bani

Irina Chițu: “Noi am făcut calculul că ai 1.200 lei, suma depusă la începutul anului, ca să poți să-ți faci așa o comparație. Deci echivalentul la 100 lei pe lună, ar ajunge undeva la 65.000 de lei. (...) Contul Junior Centenar este tot un cont de economii care este oferit de stat și este deschis pe numele și CNP-ul fiecărui copil din România încă din 2019, la Trezorerie. Statul oferă 3% dobândă pentru sumele depuse, iar dacă depunerile dintr-un an sunt de minimum 1.200 lei, adică 100 lei pe lună, pentru anul respectiv statul plătește 600 lei primă, deci în plus față de banii pe care i-ai depus tată. Nu se impozitează.”

Dacă investiți în fonduri de investiții ori la bursă, suma poate să treacă de 200.000 de lei, arată un exemplu al Asociației Administratorilor de Fonduri pentru un fond care replică indicele bursier de la Bursa de Valori București. Însă randamentele trecute nu garantează randamente viitoare, iar riscurile sunt mai mari.

Mai multe informații despre fiecare instrument de economisire în parte puteți vedea la emisiunea iBani.

