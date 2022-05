Aurel Bernat, CEO BT Asset Management și Alexandra Smedoiu, investitor și președinte CFA România, au fost invitații Ștefanei Todică la emisiunea iBani.

Ștefana Todică: În ce am putea să investim în acest an, un an cu efectele de după pandemie și cu război în Ucraina?

Aurel Bernat: Indiferent de context ar trebui să investim. Acum, dat fiind contextul pe care îl avem, post-pandemie, război în Ucraina și așa mai departe, cred că este important în primul rând să ne diversificăm, să încercăm să găsim acel zone care par atractive în momentul de față și sunt o sumedenie de companii și de industrii. Extrem de important este să nu ne ținem banii parcați, fără ca aceștia să producă, pentru că în contextul acesta avem suprapunere de inflație.

Ca să înfrângem acest inamic inflaționist eu m-aș uita prin diversificare în zona de crearea unui buffer de lichiditate, care pot fi depozite bancare, titluri de stat, orice zonă din sfera venitului fix, dar în paralel să ne uităm către acele industrii, către acele acțiuni care creează valoare. (...) Pot fi fonduri de investiții mixte sau de acțiuni, chiar acțiuni în mod direct, dar diversificarea trebuie să fie pe buzele fiecăruia dintre noi.

Ștefana Todică: În ce ați investit la început și care au fost randamentele?

Alexandra Smedoiu: Am început cu două produse foarte simple. Un produs de lichiditate, spun eu, banalul depozit bancar. (...) Pentru persoanele mai puțin organizate există acum diverse facilități de debitare directă, asta însemnând că poți să îți alegi o sumă pentru a contribui lunar, fără să mai faci activ o altă operațiune bancară. Iar ce de-al doilea produs de start a fost un produs de viață cu componentă de acumulare. (...) Pe măsură ce am eocnomisit, am obținut randament din economii, m-am gândit și la alte produse mai sofisticate, în ghilimele. Un produs nu foarte sofisticat, dar probabil că este peste depozitul bancar, un fond de investiții. Pentru persoanele care au o pasiune pentru piața de capital este foarte frumos să urmărești cum evolează acțiunile, dar lucrul acesta ia foarte mult timp. Trebuie să citești situațiile financiar, necesită și cunoștințe financiare și timp. Am decis să externalizez acest serviciu unui profesionist și m-am îndreptat către o societate de administrare a investițiilor care mi-a oferit un produs dintr-o serie de produse, un mixt, un fond de investiții care investea și în partea de obligațiuni și în partea de acțiuni. Pentru mine, la început, am considerat că se potrivește, deoarece avea un profil de risc de scăzut.