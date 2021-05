iBani. În ţară sau în străinătate? Corina Caragea ne spune la ce să fim atenți când ne alegem o vacanță

A venit momentul să planificăm o cheltuială pe care am aşteptat-o mai mult de un an: vacanţa!

Multe ţări au mai renunţat la restricţii, iar de la 1 iulie ar urma să putem merge în concediu mai uşor cu certificatul verde european, care va spune dacă avem vaccin, un test negativ sau anticorpi.

Până atunci sunt însă condiţii speciale de călătorie, diferite în fiecare ţară, şi posibile costuri suplimentare pentru teste şi asigurări.

Alternativa ar fi o vacanţă în România. Corina Caragea a fost invitata Ștefanei Todică, la emisiunea iBani, şi a vorbit despre câteva destinaţii de poveste, dar şi despre ce înseamnă să fii blogger de călătorii.

Şi dacă mai e nevoie şi de o descriere a ei: Corina Caragea este pasionată de călătorii, despre care vorbeşte pe blogul ei, corinacaragea.ro, pe Youtube şi pe Instagram.

Ştefana Todică: ”Ne putem face planuri în această perioadă?”

Corina Caragea: ”Dacă avem curaj, ne facem planuri. Eu mă bucur că oamenii nu au renunţat la ideea de a călători, nu s-au speriat, cel puţin din ce am văzut în jur, cam toată lumea abia aşteaptă să se dea din nou liber la călătorit, pentru că acum nu putem călători atât de liber cât ne-am dori. Dacă înainte îţi planificai o vacanţă, deschideai un motor de căutare să îţi cumperi un bilet de avion şi un hotel sau apelai la o agenţie şi se rezolvă totul în jumătate de oră, plăteai şi aşa mai departe, ei bine astăzi trebuie să fii mult mai documentat. Să verifici multe site-uri, atât de la noi, cât şi de la ei, să ne informăm din surse oficiale, nu de pe facebook, de la prieteni.

Trebuie să ştim ce ne trebuie atunci când plecăm, pentru că deja adeverinţa de vaccinare sau un test PCR negativ ne-au devenit un fel de paşaport şi atunci trebuie să fim foarte foarte bine informaţi înainte de a ne cumpăra un bilet de avion, ce avem de făcut înainte de a pleca, dar şi cum sunt restricţiile la faţa locului pentru că putem avea surprize.

Este adevărat că dacă suntem vaccinaţi totul este mult mai uşor, cei vaccinaţi au liberă trecere deja în destul de multe ţări, mai ales din UE, dar nu există o discriminare în sensul în care chiar dacă nu eşti vaccinat, poţi să îţi faci vacanţă în Grecia, de exemplu, dacă ai un test.”



Ştefana Todică: ”Aş face aici o paranteză, Comisia Europeană pregăteşte acel certificat verde, au promis că va fi gata până când începe sezonul estival, care va spune dacă suntem vaccinaţi, dacă avem un test negativ sau dacă am trecut prin boala şi avem anticorpi, iar în acest fel am putea să circula mai uşor. Îmi spuneai ceva mai devreme că sunt şi țări care au aplicaţii.”

Corina Caragea: ”În ultimele luni am călătorit în Dubai, în Spania şi în Germania şi de fiecare dată a trebuit să îmi descarc o aplicaţie specială în care îţi încarci datele, nume, prenume, telefonul şi adresa la care poţi fi găsit, dar şi rezultatul unui test PCR negativ sau adeverinţa de vaccinare. Primeşti un cod QR pe care îl salvezi în telefon şi îl arăţi la graniţa atunci când intri în ţară. Nu intri fără acel cod. Nu toată lumea ştie, nu toţi oamenii au posibilitatea să se informeze sau pur şi simplu nu sunt obişnuiţi cu condiţiile de călătorie în zilele noastre şi atunci este foarte important de menţionat acest lucru: când vă luaţi o vacanţă informaţi-vă bine de tot cu ce trebuie să plecaţi în valiză, în afară de cremă de soare, haine şi apărat foto.”

Cum ne reducem costurile

Ştefana Todică: ”Preţurile cum sunt? Am văzut că biletele de avion sunt ceva mai scumpe decât înainte.”

Corina Caragea: ”E cu dus şi întors. Până acum early booking era un avantaj pentru cei care erau flexibili, ştiau cu un an înainte unde vor să plece, şi atunci obţineau un preţ mai bun, ei bine acum este foarte riscant să îţi iei cu şase luni sau un an înainte şi atunci eu cel puţin îmi iau cât mai aproape de data călătoriei bilet de avion şi cazare. La avioane am observat că preţurile sunt mai mari pentru că rutele nu mai sunt atât de multe, legăturile nu mai sunt atât de dese. Pe de altă parte, oferta hotelurilor este foarte bună. Eu am fost la Barcelona de curând şi am stat pe La Rambla, ca niciodată, la un hotel de 5 stele, la un preţ super bun, pentru că bătea vântul prin hotel, nu erau foarte mulţi turişti şi hotelurile se zbat să te atragă. Am câştigat şi aceasta anulare gratuită, pe care o avem cam la 90% din hoteluri.”

Ştefana Todică: ”Ar mai fi de precizat că dacă e nevoie de test, costul călătoriei se ridică destul de mult, mai ales dacă vorbim de o familie.”

Corina Caragea: ”Exact, astăzi adăugăm şi aceste costuri la preţul unei vacanţe. Trebuie să luăm în considerare că dacă nu suntem vaccinaţi trebuie să avem şi testele PCR. E în jur de 300 de lei un test, şi la o familie de patru membri te duce destul de mult, după care trebuie să iei în considerare ce se întâmplă dacă eşti pozitiv cu o zi înainte sau se întâmplă altceva. Îţi faci o asigurare de călătorie, o asigurare storno, o asigurare care costă. În caz că ţi se anulează călătoria din cauza ta sau din cauza celor de acolo, primeşti integral banii înapoi. După care trebuie să îţi faci o asigurare medicală, care trebuie să includă şi riscul COVID. Ce se întâmplă dacă faci COVID acolo.”

Ştefană Todica: Şi dacă vorbim de destinaţii, unde ne-ai sfătui să mergem în această perioadă? Am văzut că a fost la modă să pleci în Maldive, apoi în Egipt, de exemplu.

Corina Caragea: ”Faimoasa lista galbenă a dat tonul în modă, adică acele țări pentru care nu făceai carantină la întoarcere. Maldive a devenit un fel de Mamaia sau Costineşti. Lista aceasta se tot schimba şi mă întrebai dacă ne putem face planuri. Da, dar nu pe termen lung. Imediat apare o nouă listă şi te trezeşti că destinaţia pentru care tu ai plătit a intrat pe lista roşie. Nu toată lumea este vaccinată şi atunci cred că trebuie foarte mare atenţie!”

Ştefana Todică: Unde să plecăm?

Corina Caragea: ”În momentul de faţă sunt țări care nu mai aşteaptă acel certificat european despre care vorbeai, sunt disperate şi e normal. Mă refer la Grecia, de exemplu, putem merge ori cu test PCR negativ, ori cu adeverinţa de vaccinare. Putem merge în Cipru. Eu merg în Spania săptămâna viitoare. Spania te primeşte şi cu test PCR şi cu adeverinţa de vaccinare, adică împreună. Am fost în Germania săptămâna trecută la fel cu amândouă. Fiecare ţară începe să relaxeze condiţiile. Dar trebuie să fim foarte atenţi ca unii cer doar vaccin sau test, unii amândouă, unii nu cer nimic. E o muncă în plus de documentare dar merită, pentru că nu e deloc plăcut să afli la aterizare înapoi acasă ca trebuie să stai două săptămâni în carantină sau acolo în granita că nu te primesc. Deci Cipru, Grecia, Bulgăria iarăşi ne primeşte, Portugalia ne primeşte cu un test PCR negativ.”

Destinații de vis din România

Ştefană Todica: ”Dacă vrem să plecăm în România, cel puţin anul trecut mulţi români au descoperit România, ce ne recomanzi?”

Corina Caragea: ”Da, varianta asta de a pleca în ţară este ideală, a fost şi anul trecut o alegere bună. Nu îţi trebuie test, nu trebuie să îţi faci griji cu lista galbenă, cu carantina şi aşa mai departe. Nu este nici costisitor, plus că mergi doar cu ai tăi. Nu ţi-e frică, eu am stat în avion super înghesuită. Companiile aeriene nu lasa un loc liber între pasageri, evident, că nu îşi permit, şi atunci tu stai cu masca pe faţă, dar stai aşa lipit de stânga şi de dreapta. În România eşti mult mai liber. Am căutat locaţii mai izolate, mai intime.

Îmi place foarte mult la munte, mai puţin litoral. M-am simţit bine în zona Moeciu, satul Peştera este ceva incredibil, e un fel de Elveţie a României, sunt peisajele fantastice, m-am simţit bine în Maramureş, în Bucovina, în Deltă, la Viscri.

Satele din România sunt o carte câştigătoare a noastră din punctul de vedere al turismului, în faţa celorlalţi care sunt din ce în ce mai comerciali, mai cosmetizaţi. La noi, turiştii care vin să viziteze România vin tocmai pentru aceste peisaje neatinse încă, să mănânce tradiţional, natural, să respire aer curat, să se bucure de localnici, care sunt gazde minunate. Eu asta am simţit în Maramureş, că m-am întors în timp, am scăpat de zgomotul oraşului, de trafic, de claxoane, de stres, oamenii ăia parcă trăiau în altă dimensiune, erau zâmbitori, eram prieteni de o viaţă, te aşază la masă. Recomand celor care merg prin ţara să mănânce la localnici acasă, există site-uri care îţi recomandă afaceri locale. Nu restaurante sau hoteluri, ci tanti Doina de pe uliţă nu ştiu care, şi-a făcut la ea în casă o micuţă afacere, un micuţ restaurant şi îţi găteşte ea. Simţi cu totul altfel o vacanţă.”