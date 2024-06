iBani. Cum vorbim cu copiii despre bani și cum rezolvăm tantrumurile la cumpărături

Acestea sunt doar câteva dintre întrebările cu care trebuie sa jongleze cei mai mulți dintre parinți. Și ar fi bine să aibă raspunsul pregătit încă din clipa în care copilul coboară din căruț și poate merge singur, printre rafturi. Banii sunt importanți în orice familie, iar primele discuții ar trebui să aibă loc încă de când copiii sunt la vârste fragede.

Ei înțeleg foarte bine ce se întâmplă în jurul lor și absorb ca un burete, iar unele comportamente, inclusiv cele financiare, se sedimentează până la vârsta de 7-8 ani, spune Sergiu Penciu, profesor la Școala de Bani, la emisiunea iBani, prezentată de Ștefana Todică.

Sergiu Penciu: „Prima dată avem nevoie să fim transparenți cu banii. Adică din momentul în care în casa noastră apare copilul, nu ne ascundem și șoșotim despre bani. Nu ascundem informații despre bani, pentru că asta va crea în capul lui, în viața de adult, ideea că banii nu sunt pentru mine, banii sunt doar pentru adulți sau banii sunt ceva ce nu-i vorbim în public. Iar dacă ne raportăm la etapele din viața unui copil, o luăm treptat. Nu diminuăm valoarea banilor și începem să le vorbim bănișori, bănuți, bănuței, pentru că va scădea în mintea copilului valoarea banului în viața lui”.

O lecție importantă pentru copii: diferența între nevoie și dorință

Sergiu Penciu: „Eu eu am crescut într-o familie în care banul nu era ceva bun. Trebuia să punem bani albi pentru zile negre și exista credința că banii sunt pentru bogați. Primul lucru și primul aspect foarte important în educația financiară este să înțelegem atât noi, cât și să dăm mai departe către copiii noștri diferența dintre nevoie și dorință. Este perfect normal să cheltuim pe nevoia noastră, pentru că astfel trăim, iar în momentul în care ne setăm niște dorințe avem nevoie să le planificăm din timp și sumele pe care le vom cheltui pentru dorințele respective. Iar acest comportament, într-o familie, copilul îl va vedea”.

Ce facem atunci când copilul vrea ceva costisitor din magazin și cum rezolvăm tantrumurile

Sergiu Penciu: „Am încercat să găsim o modalitate, să avem un buget alocat cumpărăturilor și, de fiecare dată când ieșim împreună la cumpărături, să stabilim bugetul de cumpărături. Și am stabilit că 10% din valoarea coșului de cumpărături este suma maximă pe care copilul poate să o cheltuie. Și am zis ok, din această sumă ai dreptul să cumperi un singur produs. Restul sumei, dacă rămâne din cei 10%, îi punem într-o pușculiță dedicată economisirii. Surprinzător, după ce am făcut de câteva ori acest lucru, fiica mea a început să ia produsul tot mai ieftin, ca să-i mai rămână bani și să economisească. Astfel am scăpat de tot ce înseamnă tantrumuri, certuri și promisiuni”.

Mai multe soluții pentru astfel de situații dificile, când și cum pot fi recompensați copiii pentru activități casnice sau rezultate școlare, dar și informații despre cum ar putea cei mici să facă economii și investiții puteți vedea în emisiunea iBani.

