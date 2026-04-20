Producătorii de gaze sunt obligați să vândă la un preț fix de 110 lei pe MWh către furnizorii de gaz cu care gospodăriile au încheiate contracte și către CET-uri, iar pe lanț, sunt și alte limite, pe lanț, astfel încât preţul final pentru consumatorii casnici să rămână în jurul valorii actuale, au anunțat oficialii.

Cum vor arăta facturile și la ce trebuie să fim atenți a explicat la emisiunea iBani Dana Dărăban, directorul Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE).

Dana Dărăban: „Cred că de data asta s-au și ținut de cuvânt, pentru că în formula de reglementare pe care o avem în vigoare de la 1 aprilie 2026 până la 1 aprilie 2027 există o serie de decizii care pe fond, vor duce cumva prețul final spre 0,31 lei/kWh, atât cât era plafonul și în în perioada anterioară. Deci, nu ar trebui să vedem diferențe foarte mari. Diferențele, de obicei vin în principal din consum. N-a fost o lună nici caldă, nici rece, deci probabil că la consum va fi un consum mediu. Nu ar trebui să vedem o diferență foarte mare.”

Pe de altă parte, cum prețul nu mai este plafonat, este indicat să analizăm ofertele din piață de la furnizori

Dana Dărăban: „În schimb, ce aș îndrăzni să le spun oamenilor este că în perioada verii, perioadă în care consumul este redus, vorbim de consumatorul casnic, să fie atenți la ofertele de preț, la contracte, care sunt evoluțiile pe piață și să-și aleagă cea mai bună ofertă, cea care li se potrivește cel mai bine. (…) Să nu credem că dacă este în continuare această schemă în vigoare, nu există o competiție. Dacă intrăm pe comparator, vom vedea că ofertele de preț sunt de la 0,3 – 0,31 până spre 0,53”.

Puteți accesa comparatorul ANRE aici: https://posf.ro/comparator?comparatorType=gas

Pe de altă parte, pentru consumatorii industriali prețul nu este reglementat

Dana Dărăban: „Probabil că majoritatea dintre ei sunt deja în contracte bilaterale, sper cu un preț cât mai optim. Acum eu sunt total de acord că prețul energiei la nivel european pune mari probleme pe partea de competitivitate, dar nu este o temă doar a României, este o temă cumva la nivelul la nivelul întregii Uniunii Europene. (...)

I-aș îndruma și pe consumatorii non-casnici să fie atenți să caute ofertele cele mai bune și să se transforme un pic din acel consumator pasiv care nu căuta ofertele pe piață. Ar trebui să ne schimbăm puțin comportamentul și să monitorizăm și să căutăm tot timpul ofertele cele mai bune și la industrial, dar și la casnici."

