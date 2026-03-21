Măsura vine în contextul în care prețurile energiei au crescut cu până la 35% în Europa, după ce atacurile dintre Iran și Israel au vizat infrastructuri-cheie de gaze din Orientul Mijlociu, arată Reuters, preluat de news.ro.

Comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, le-a transmis guvernelor, într-o scrisoare citată de Financial Times, că flexibilizarea țintelor trebuie făcută „cât mai devreme posibil în sezonul de umplere, pentru a oferi certitudine și liniște participanților la piață". Un oficial UE a confirmat pentru publicație: „Trebuie să facem aceste ținte mai flexibile".

Aprovizionare „relativ protejată", dar perspective îngrijorătoare

În scrisoare, Jørgensen afirmă că aprovizionarea energetică a UE „rămâne relativ protejată", dar cere „un răspuns colectiv" la conflict. Avertismentul său este clar: „Evoluțiile recente indică faptul că ar putea dura mai mult până când producția de gaz petrolier lichefiat va reveni la nivelurile de dinaintea crizei". Pagubele provocate infrastructurilor de gaze probabil vor necesita ani pentru reparații.

Flexibilitate în regulile anti-rusești

Miercuri, Comisia Europeană instruise deja guvernele să fie flexibile în aplicarea regulilor privind importurile de gaze, pentru ca legislația de eliminare treptată a energiei rusești să nu blocheze livrările necesare stabilizării aprovizionării în timpul crizei.

Depozitele de gaze reprezintă un pilon esențial al securității energetice europene, permițând acoperirea cererii de energie și încălzire în timpul iernii. Comisia Europeană nu a răspuns imediat solicitărilor Reuters de comentarii.