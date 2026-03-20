Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) subliniază că reducerea cererii poate diminua rapid presiunea asupra consumatorilor şi poate contribui la scăderea preţurilor, în condiţiile în care producţia globală de petrol este sever afectată.

Lucru de acasă și evitarea gătitului pe gaz

Printre măsurile recomandate se numără lucrul de acasă acolo unde este posibil, reducerea utilizării transportului rutier şi aerian, scăderea vitezei de deplasare, utilizarea transportului public şi partajarea maşinilor.

De asemenea, IEA recomandă trecerea de la gătitul pe gaz la soluţii electrice, pentru a reduce consumul de gaze şi presiunea asupra preţurilor.

Riscurile geopolitice crescute au destabilizat pieţele energetice, determinând creşteri semnificative ale preţurilor nu doar pentru petrol, ci şi pentru produse rafinate precum motorina şi combustibilul pentru avioane, cu efecte directe asupra transportului, logisticii şi preţurilor de consum.

Preţul petrolului a crescut cu peste 40%

Preţul petrolului a crescut cu peste 40% de la începutul conflictului dintre Statele Unite şi Iran, declanşat pe 28 februarie, atingând cele mai ridicate niveluri din 2022. Perturbările sunt cauzate în principal de blocarea efectivă a Strâmtorii Ormuz, un punct strategic prin care tranzitează aproximativ o cincime din consumul global de petrol.

Pentru a compensa lipsa de aprovizionare, mai multe state au început să utilizeze rezervele strategice. IEA a decis eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol, cea mai mare intervenţie de acest tip din istoria organizaţiei, fără a preciza însă când vor intra efectiv pe piaţă aceste cantităţi.

Agenţia subliniază că transportul rutier, responsabil pentru aproximativ 45% din cererea globală de petrol, este principalul sector unde pot fi obţinute economii rapide de combustibil.

În paralel, guvernele europene analizează măsuri fiscale pentru a proteja consumatorii şi a limita impactul asupra inflaţiei.

Spania intenţionează să reducă TVA la combustibil de la 21% la 10% şi să elimine o taxă de 5% la electricitate. Italia a redus accizele la combustibil, iar Germania ia în calcul măsuri precum taxarea profiturilor excepţionale ale companiilor petroliere.

Pe pieţele internaţionale, preţul petrolului Brent cu livrare în luna mai a crescut cu 1,3%, ajungând la 109,93 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate s-a menţinut relativ stabil, la 96,20 dolari pe baril.