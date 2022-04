Polița este obligatorie, conform legii, și costă aproximativ 8 lei pe lună. Astfel proprietarii pot primi despăgubiri în caz de cutremur, alunecări de teren sau inundații.

Cei care nu au o astfel de poliță riscă să primească amenzi. Cu toate acestea, mulți români aleg să rămână fără singurul mijloc facil de protecție financiară.

Nicoleta Radu, director general PAID, a fost invitata Ștefanei Todică la emisiunea iBani, unde a explicat ce înseamnă o astfel de asigurare.

Ștefana Todică: „Ce arată statisticile?”

Nicoleta Radu: „Statisticile sunt îngrijorătoare, în momentul de față dintr-un total de 9,3 milioane de locuințe, câte sunt înregistrate în România, doar 1,8 milioane sunt asigurate. Asta înseamnă că în cazul unui eveniment de mare amploare, de exemplu ca cel din 1977, doar cele care au o poliță de asigurare obligatorie ar putea să primească o despăgubire care să le permită proprietarilor să repare, să reconstruiască ceea ce s-a distrus.”

Ștefana Todică: „Așadar, 80% din totalul locuințelor nu sunt asigurate?”

Nicoleta Radu: „Din păcate, 80% din locuințele care există în momentul de față în România nu au nicio formă de protecție împotriva niciunui risc, pentru că dincolo de polițele de asigurare împotriva dezastrelor naturale, există și alte riscuri. Ceea ce este foarte important de spus este că polița de asigurare obligatorie este doar primul pas în asigurarea locuinței. O locuință pentru a avea protecție suficientă trebuie să aibă o asigurare obligatorie, peste care trebuie să aibă și o asigurare facultativă care să acopere diferențele de sumă până la valoarea integrală a locuinței și pentru acoperirea altor riscuri care nu sunt dezastre naturale. (...) 4 din 5 locuințe nu ar beneficia de despăgubire în cazul în care s-ar întâmpla un risc, oricare ar fi el.”

Ștefana Todică: „Ce s-ar întâmpla dacă am avea acum un cutremur ca cel din 1977?”

Nicoleta Radu: „Asta e greșeala pe care o fac oamenii, nu spun românii, pentru că este o mentalitate generală, de regulă foarte mulți spun că nouă nu ni se poate întâmpla. Acum să luăm doar în considerare cele două evenimente care s-au întâmplat în ultimii ani, respectiv pandemia și războiul, sunt două riscuri la care nu ne-am fi așteptat niciodată și iată că totuși lucrurile se întâmplă. Unul dintre riscurile cu impact foarte mare asigura economiilor, în general, este riscul de cutremur.”

Ștefana Todică: „Dacă în cazul unui cutremur putem face ceva, ne putem asigura, ce putem face în cazul unui război, de exemplu? Există vreo soluție?”

Nicoleta Radu: „Aici veștile nu sunt tocmai bune. Războiul este un risc care nu este din păcate acoperit de nicio poliță de asigurare, războiul este un risc extrem de mare, care nu poate fi modelat, pierderile sunt absolut imense, sunt imposibil de preluat de către asigurători. Nu există niciun produs de asigurare nici la noi, nici în lume, care să poată să preia acest risc. (...) Polița noastră este absolut strict reglementată de lege și ea acoperă doar trei riscuri naturale de impact pentru România: cutremur, alunecări de teren și inundații.”

Ștefana Todică: „Cât costă polița obligatorie PAD?”

Nicoleta Radu: „Polița aceasta a fost creată pentru a fi accesibilă tuturor proprietarilor de locuințe din România. Deci polița are o primă de asigurare modică, costă 20 de euro pe an, care înseamnă aproximativ 100 de lei pe an. Este vorba de 8 lei și ceva pe lună. Este o poliță care trebuie să fie accesibilă tuturor, în mod special populației vulnerabile din punct de vedere economic, pentru că ea este cea mai expusă în asemenea situații. Sunt oameni care nu au bani pentru zile negre și atunci în mod special pentru populația vulnerabilă a fost creată această poliță. Ea se adresează tuturor proprietarilor de locuințe, fie că sunt posesori de apartamente, de case, fie că stau în zona rurală, fie în zona urbană.”

Ștefana Todică: „Ce acoperă?”

Nicoleta Radu: „Din păcate, polița noastră este strict limitată. Prima de asigurare este de 20 de euro sau 10 euro și suma asigurată este 20.000 de euro pentru polița de 20 de euro și 10.000 de euro pentru polița de 10 euro. Polița de 20 de euro este adresată locuințelor care sunt construite din materiale rezistente, de regulă tratate termic, beton armat, cărămidă. Polița de 10 euro este adresată celor care dețin locuințe din materiale foarte puțin rezistențe, de genul case din pământ, chirpici, pentru acele locuințe care sunt oricum mult mai vulnerabile în calea unui eveniment, oricare ar fi el. Un lucru care trebuie știut este că aceste case nu se acoperă de regulă prin alte polițe de asigurare, pentru că ele sunt cu un risc foarte mare, deci primul beneficiu este pentru cei care au posibilități limitate.”

