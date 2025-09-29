Ratele la bancă se măresc semnificativ de la 1 octombrie. Care sunt soluțiile pentru a mai ușura povara IRCC

iBani
29-09-2025 | 09:33
×
Codul embed a fost copiat

Cresc din nou ratele de la 1 octombrie. Indicele IRCC urcă la un nivel record, de peste 6 la sută, astfel că cei care au credit cu dobândă variabilă vor plăti mai mult.

autor
Ștefana Todică

Vedem acum, la 6 luni distanță, efectele incertitudinilor politice din perioada alegerilor din primăvară. Pentru că, așa cum știm, indicele IRCC se calculează cu o întârziere de jumătate de an.

Astfel că, pentru prima dată de când există acest indice, vedem că depășește pragul de 6 la sută. Crește de la 1 octombrie, de la 5,55%, cât a fost în ultima jumătate de an. Asta înseamnă că cei care au credite cu dobândă variabilă se pot aștepta la creșteri de rată.

Concret, de exemplu, pentru un credit ipotecar de 250.000 de lei, nu unul mare, de 50.000 de euro pe 30 de ani, rata crește cu aproape 100 de lei. Diferența este și mai mare pentru cei care s-au împrumutat mai mult de la bancă, potrivit calculelor finzoom.ro.

Ce pot face cei care au credite cu dobândă variabilă, pentru a mai scădea rata. În primul rând, o refinanțare, care este încă o soluție bună, având în vedere că multe bănci au încă oferte bune pentru creditele cu dobândă fixă, bineînțeles pentru primii 3 sau 5 ani, iar apoi devine variabilă.

Citește și
imobiliare
Românii au bătut recordul la credite noi pentru locuințe, în primele 6 luni. Cele două momente cheie care au generat avântul

Dacă ne uităm la ofertele de luna aceasta, vedem că sunt multe bănci care au dobânda fixă sub 5%, deci mai mică decât IRCC, și să nu uităm că la un credit cu dobândă variabilă se adaugă și marja fixă a băncii, în general încă 2-3%.

Refinanțare sau negociere cu banca

De exemplu, dacă cineva cu un credit de 250.000 de lei are acum o rată de 1.900 de lei, dacă ar face refinanțare la una din băncile care au o dobândă fixă în jur de 5%, ar putea avea o rată mai mică cu aproape 550 de lei.

Sigur că procesul de refinanțare înseamnă de fapt un nou credit, ceea ce implică din nou costuri cu evaluarea imobilului și alte documente, dar unele bănci sunt dispuse să acopere o parte din costuri sau să facă reduceri, prin urmare merită să faceți o analiză.

Dacă nu alegeți refinanțarea, puteți încerca o negociere cu banca, pentru a mai reduce din dobândă. De asemenea, și rambursările anticipate vă pot ajuta să mai scădeți rata sau perioada.

Pentru sumele rambursate anticipat nu se mai calculează dobânzi sau comisioane.

În ceea ce privește situația din următoarele luni, chiar următorul an, șansele ca dobânzile să mai scadă considerabil sunt mici, au spus și oficialii BNR, mai ales că inflația a urcat din nou peste 10%. 

Ultimele zile cu TVA redus la imobiliare. Sfaturi pentru cei care vor o locuință nouă

Sursa: Pro TV

Etichete: rate, scumpiri, crestere, banci, IRCC, credite imobiliare, solutii,

Dată publicare: 29-09-2025 09:25

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus
Stiri Economice
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus

Guvernul pregătește rectificarea bugetară. Calculele din acest an sunt complicate de creșterea economică modică, deficitul care ar putea ajunge la 8% din PIB, dar și de instituțiile care deja apelează la credite bugetare.

Românii au bătut recordul la credite noi pentru locuințe, în primele 6 luni. Cele două momente cheie care au generat avântul
Stiri Sociale
Românii au bătut recordul la credite noi pentru locuințe, în primele 6 luni. Cele două momente cheie care au generat avântul

Băncile au acordat un număr record de credite noi pentru locuințe în prima jumătate a anului.

Bolojan: Noi plătim cele mai mari dobânzi din regiune şi din UE. Toate aceste dobânzi şi credite afectează bugetul
Stiri Politice
Bolojan: Noi plătim cele mai mari dobânzi din regiune şi din UE. Toate aceste dobânzi şi credite afectează bugetul

Premierul Ilie Bolojan a afirmat joi seara că România suportă cele mai mari dobânzi din regiune și UE pentru împrumuturile contractate.

Cum poți să iei un credit imobiliar fără să plătești avans. Oferta băncilor pentru românii care nu au bani
iBani
Cum poți să iei un credit imobiliar fără să plătești avans. Oferta băncilor pentru românii care nu au bani

Dacă vreți să vă cumpărați o locuință și nu aveți bani de avans, există soluții. Unele bănci din România oferă credite ipotecare chiar și cu avans zero, însă în anumite condiții.

Scad și dobânzile la credite după rezultatul alegerilor. Indicele ROBOR a coborât la 7,26%
Stiri Economice
Scad și dobânzile la credite după rezultatul alegerilor. Indicele ROBOR a coborât la 7,26%

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât luni la 7,26%, de la 7,39% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Recomandări
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Rezultate alegeri Moldova 2025 - Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00. 

Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial
Stiri externe
Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial

Pro-europenii au câștigat alegerile parlamentare cruciale pentru Republica Moldova, care se străduie să rămână în afara controlului Rusiei, comentează luni presa internațională.

Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din R. Moldova: Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional
Stiri externe
Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din R. Moldova: Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional

Rezultatul alegerilor legislative din Republica Moldova reprezintă o înfrângere categorică pentru influența rusă, susține politologul Cristian Pîrvulescu, într-un interviu pentru Știrile PRO TV.

Top citite
1 Limita de la care sarea devine nocivă. Sarea nu trebuie eliminată din alimentație, dar zahărul da. Face ravagii în organism
Shutterstock
Doctor de bine
Cât de periculoasă poate fi sarea în exces pentru pentru rinichi, inimă și tensiunea arterială
2 Bătaie centru
Facebook/ Diaspora Ro
Stiri actuale
Scandal într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Patru persoane ar fi fost agresate de agenții de pază. VIDEO
3 ddb
Doctor de bine
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 28 septembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28